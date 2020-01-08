رالي دكار: بيترهانسل يحرز المرحلة الرابعة

واجتاز بيترهانسل حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) في هذا السباق الشهير (6 مرات في فئة الدراجات و7 مرات في فئة السيارات)، مسافة 672 كيلومتر في زمن 34ر04ر4 ساعات متقدماً على القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق دقيقتين و26 ثانية، وزميله في ميني الإسباني كارلوس ساينز بفارق 7 دقائق و118 ثانية.

وبقي ساينز محتفظاً بصدارة الترتيب العام أمام العطية بفارق 3 دقائق و03 جزء من الثانية وبيترهانسل بفارق 11 دقيقة و42 ثانية.

سندرلاند يحرز المرحلة الرابعة في فئة الدراجات

وأحرز الإنكليزي سام سندرلاند (KTM) المرحلة الرابعة من رالي دكار لفئة الدراجات الممتدة على مسافة 453 كيلومتر من مدينتي نيوم والعلا السعوديتين الأربعاء.

وتقدم سندرلاند على التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو والأرجنتيني كيفن بينافيديس (كلاهما مع هوندا) بفارق دقيقتين و11 ثانية عن الأول، و3 دقائق و46 ثانية عن الثاني.

ونجح سندرلاند الفائز برالي دكار عام 2017 في انتزاع الفوز في هذه المرحلة في الرمق الأخير بطريقة مثيرة.

أما متصدّر الترتيب عند انطلاق هذه المرحلة، الأميركي ريكي برابك (هوندا) فاكتفى باحتلال المركز السابع لكنه احتفظ بالمركز الأول متقدما على فلوريمو بفارق دقيقتين و30 ثانية وبفارق 8 دقائق و31 ثانية عن بينافيديس صاحب المركز الثالث في الترتيب العام.

أما الأسترالي توبي برايس (KTM) حامل اللقب، فحل في المركز الثامن بفارق أكثر من 3 دقائق عن سندرلاند وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب العام.