وأنهى ساينز، الفائز بلقب هذا الرالي مرتين، المرحلة الثالثة التي أقيمت في نيوم، شمال غرب السعودية، لمسافة إجمالية تبلغ 489 كلم منها 404 كلم خاصة للسرعة، بفارق ثلاث دقائق و31 ثانية عن العطية، منتزعاً صدارة الترتيب العام من زميله الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا الذي اكتفى بالمركز الثامن بفارق 12.52 دقيقة عن السائق الإسباني.

ولم تكن حال الجنوب إفريقي جينييل دي فيلييرز، الفائز على متن تويوتا بمرحلة الإثنين، أفضل من تيرانوفا، إذ حل تاسعاً بفارق 16.21 دقيقة عن ساينز الذي يدخل المرحلة الرابعة المقرّرة الأربعاء بين نيوم والعلا (676 كلم/453 مرحلة خاصة) في صدارة الترتيب بفارق 4 دقائق و55 ثانية عن العطية الباحث عن لقبه الرابع في هذا الرالي.

وبعد أن فرط بالفوز في الكيلومترات الأخيرة من مرحلة الإثنين، أنهى السعودي يزيد الراجحي المرحلة الثالثة في المركز السادس بفارق 7 دقائق و36 ثانية عن ساينز.

وشهدت المرحلة انسحاب الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي إثر انقلاب سيارته (بيجو) حين كان يحتل المركز الثامن.

وتحطمت السيارة كلياً إثر تدحرجها عدة مرات، والتالي كان من المستحيل إعادتها إلى الرالي.

كما شهدت المرحلة اندلاع حريق في سيارة الروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني)، وذلك في الكيلومتر الـ284، لكنه خرج وملاحه سالمين من السيارة من دون تمكنه من إكمال الرالي.

برابيك ينتزع صدارة الدراجات

وفاز الأميركي ريكي برابيك بالمرحلة الثالثة في فئة الدراجات النارية لينتزع سائق (هوندا) صدارة الترتيب العام.

وأنهى الدراج الأميركي البالغ من العمر 28 عاماً مرحلة الثلاثاء التي أقيمت في نيوم، شمال غرب السعودية، لمسافة إجمالية تبلغ 489 كلم منها 404 كلم خاصة للسرعة، في الصدارة أمام زميليه التشيلي خوسيه إينياسيو كورنيخو فلوريمو والإسباني خوان باريدا بورت بفارق 9.39 و13.16 دقيقة على التوالي.

وأفاد برابيك من اكتفاء البريطاني سام سندرلاند (KTM) بالمركز السادس عشر وبفارق قرابة 39 دقيقة عن الأميركي، لكي ينتزع صدارة الترتيب العام، متقدما على فلوريمو وبورت بفارق قرابة 15 دقيقة.

ومن جهته، تراجع سندرلاند إلى المركز الثامن مباشرة أمام حامل اللقب الأسترالي توبي برايس (KTM) الذي أضاع الكثير من الوقت وأنهى المرحلة في المركز الثاني عشر بعدما تاه لمسافة 900 متر عن المسار الصحيح.

وانسحب الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) من السباق للمرة الثالثة توالياً، بعد سقوطه قاس عن دراجته في الكيلومتر الثالث فقط من المرحلة.

ونقل الدراج الفرنسي البالغ 29 عاماً إلى مستشفى الملك خالد في تبوك من أجل اخضاعه للفحوص بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للرالي، مضيفاً أن المعاينة الأولية التي خضع لها في المركز الطبي داخل مخيم المبيت أظهرت إصابته بكسر في عظم الترقوة وبكدمة في الورك.