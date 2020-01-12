رالي دكار: الحزن يطغى على المرحلة السابعة

ودفع الحادث المنظمين إلى إلغاء فئتين من الفئات الخمس للرالي في المرحلة الثامنة المقررة الإثنين.

وطغى مقتل الدراج المخضرم البالغ من العمر 40 عاماً، على المرحلة التي امتدت بين الرياض ووادي الدواسر، وشكلت بداية النصف الثاني من الرالي الصحراوي الأشهر عالمياً، بعد يوم الراحة السبت.

وأعلن المنظمون في بيان أن غونسالفيس دراج فريق "هيرو موتوسبورتس" سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، في مشاركته الثالثة عشرة في الرالي الذي حقق أفضل نتيجة فيه عام 2015 بالحلول في المركز الثاني.

وكان غونسالفيس فاقداً للوعي لدى وصول الفريق الطبي، وحاول المسعفون انعاشه قبل نقله على متن مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وجاء في البيان "تلقى المنظمون إشعاراً عند الساعة 10:08 بتوقيت مكة المكرمة وأرسلوا طائرة مروحية وصلت إلى الدراج عند الساعة 10:16، وكان فاقداً للوعي بعد تعرضه لسكتة قلبية"، و"بعد محاولات انعاش في الموقع، نقل إلى مستشفى (...) حيث أعلنت وفاته".

ونشر فريقه عبر حسابه على "تويتر" صورته بالأبيض والأسود، واصفاً إياه بـ "بطل حقيقي، إنسان رائع، وشخص يتمتع بروح قريبة من القلب".

وانعكست وفاة البرتغالي على الكثير من المشاركين في الفئات الخمس للرالي، علماً بأن عدداً منهم لم يعلم بوفاته سوى بعد عبور خط النهاية.

وقال السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دكار (سبعة في السيارات وستة في الدراجات النارية)، إن وفاة منافس "دائماً ما تعيد طرح الأسئلة حول كل شيء".

وتابع "في كل مرة، يعاودنا السؤال ذاته: ماذا نحن بفاعلين هنا؟ ما الهدف مما نقوم به؟ هل من الضروري فعلاً أن نشارك في السباقات؟ أليست حياتنا أهم من المنافسة (...) لكن في غضون أشهر، يتملكنا الشغف مجدداً. نحن نعاني من فيروس (السباقات)، ونعود...".

واعتبر كاستيرا أن "هذه لحظات صعبة جداً (...) باولو كان شخصاً متواجداً هنا (يشارك في دكار) منذ وقت طويل، جميعنا نعرفه".

وشدّد على انه "كان أيضاً وجهاً من وجوه الرالي".

وتابع "جميعنا نعرف أن الدراجات النارية خطرة"، مشيراً إلى أن غونسالفيس كان "رياضياً محترفاً مدركاً للمخاطر. هذه رياضة خطرة".

"انتصار" لم يدم طويلاً

البرتغالي هو المشارك الـ25 الذي يلقى مصرعه في الرالي منذ انطلاقه في العام 1979. وكانت غالبية هؤلاء (20) من الدراجين. ووفاة غونسالفيس اليوم هي الحادث الأول من نوعه منذ مقتل الدراج البولندي ميشال هرنيك في المرحلة الثالثة في الأرجنتين عام 2015.

وأتت مشاركة البرتغالي في الرالي هذا العام، بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الطحال تعرض لها بسبب حادث في البرتغال في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال غونسالفيس قبيل انطلاق منافسات دكار الأحد الماضي "التواجد هنا عند الانطلاق هو انتصار لي".

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالمياً للمرة الأولى في المملكة، في خطوة أثارت انتقاد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتأتي في ظل استراتيجية سعودية لاستضافة أحداث رياضية عالمية مختلفة.

وفي ختام المرحلة السابعة، أعلن المنظمون بداية فوز الإسباني خوان باريدا (هوندا) في الدراجات، لكنهم عادوا ومنحوا الفوز للأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا).

وأوضحوا أنه على رغم أن باريدا عبر خط النهاية بأسرع توقيت، لكنهم أخذوا في الاعتبار الوقت الذي أمضاه إلى جانب غونسالفيس لدى مروره بجانبه مكان سقوطه. وبات الأرجنتيني في المركز الأول بفارق 1.23 دقيقة عن باريدا، و4.17 دقائق عن النمساوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) الثالث.

واحتفظ الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بصدارة الترتيب العام، بفارق 24.48 دقيقة عن الأرجنتيني بابلو كوينتانيلا (هوسكفارنا).

وقال برابيك في ختام المرحلة السابعة التي امتدت لمسافة 741 كلم بينها 546 مرحلة خاصة "اليوم كان سريعا جدا! كان أمرا جنونيا".

فوز ثالث لساينز

وفي منافسات السيارات، عزّز المخضرم ساينز على متن "ميني" صدارته للترتيب، بتحقيقه الفوز للمرة الثالثة في النسخة الحالية.

وأنهى ساينز المرحلة بفارق 2.12 دقيقتين عن حامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا)، و2.53 دقيقتين عن بيترهانسل (ميني).

ويبدو أن المنافسة تتجه لتصبح محصورة بهذا الثلاثي، إذ وسع ساينز صدارته للترتيب العام إلى 10 دقائق أمام العطية الباحث عن لقبه الرابع في رالي دكار، و19.12 دقيقة عن بيترهانسل. وأقرب المنافسين إلى الثلاثة في الترتيب العام هو السعودي يزيد الراجحي الذي يبتعد بفارق 44.14 دقيقة عن ساينز.

وقال الإسباني "اليوم كان سريعاً جداً. أمضينا وقتاً طويلاً ضاغطين بشكل تام على دواسة الوقود. لحقت بستيفان (كان أول المنطلقين) لكن الغبار كان كثيفاً ولم أتمكن من الاقتراب منه، لذلك قررت البقاء خلفه".