رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة 11 والعطية يواصل الصدارة

لوب وبحسب النتائج الأولية، أنهى المرحلة التي أقيمت في صحراء الربع الخالي، متقدما بفارق أكثر من دقيقتين عن مواطنه وصاحب المركز الثاني غيرلان شيشيري، ليحقق بذلك الفوز في أربع مراحل متتالية من الرالي الذي لا يزال يتصدر ترتيبه العام القطري ناصر العطية الذي اقترب بذلك أكثر من الاحتفاظ باللقب.

