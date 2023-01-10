English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

رالي داكار - تحطّم مركبة الإسباني كارلوس ساينث

من قبل

تحطّمت مركبة المتسابق الإسباني كارلوس ساينث سائق "أودي" بعد تعرّضه لحادث في المرحلة التاسعة من رالي داكار.

AFP

وعلى إثر هذا الحادث نُقل ساينث إلى المستشفى بسبب معاناته من آلام على مستوى الظهر.

رياضات ميكانيكية رالي داكار كارلوس ساينث
السابق رالي داكار: لوب يفوز في المرحل
اقرأ
رالي داكار: لوب يفوز في المرحلة 8 والعطية يتمسك بالصدارة
التالي
-

آخر الأحداث

>