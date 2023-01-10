رالي داكار - تحطّم مركبة الإسباني كارلوس ساينث من قبل beIN SPORTS January 10, 2023 08:31 تحطّمت مركبة المتسابق الإسباني كارلوس ساينث سائق "أودي" بعد تعرّضه لحادث في المرحلة التاسعة من رالي داكار. AFP وعلى إثر هذا الحادث نُقل ساينث إلى المستشفى بسبب معاناته من آلام على مستوى الظهر. رياضات ميكانيكية رالي داكار كارلوس ساينث السابق رالي داكار: لوب يفوز في المرحل اقرأ التالي - آخر الأحداث January 10, 2023 08:31 رالي داكار - تحطّم مركبة الإسباني كارلوس ساينث January 8, 2023 13:38 رالي داكار: لوب يفوز في المرحلة 8 January 7, 2023 12:08 الراجحي بطلاً للمرحلة السابعة من رالي داكار January 6, 2023 14:05 العطية يحافظ على صدارة الترتيب في رالي داكار January 5, 2023 12:37 العطية يفوز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار January 4, 2023 14:21 لوب يفوز بالرابعة والعطية يحافظ على الصدارة January 3, 2023 14:46 شيشري يفوز بالمرحلة الثالثة والعطية يتصدر January 3, 2023 13:56 وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك January 3, 2023 10:49 رالي داكار: نقل الدراج برابيك إلى المستشفى January 2, 2023 15:25 القطري العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار