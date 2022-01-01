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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

رالي داكار: القطري العطية الأسرع في المرحلة التأهيلية

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سجّل القطري ناصر العطية، حامل اللقب ثلاث مرات، التوقيت الأسرع السبت في فئة السيارات، في المرحلة التأهيلية الأولى لرالي دكار الصحراوي المقام في المملكة العربية السعودية بين جدّة وحائل.

AFP

واجتاز العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل (تويوتا هايلوكس) 19 كيلومتراً بـ 10:56 دقائق، متقدماً بفارق 12 ثانية عن الإسباني المخضرم كارلوس ساينس.

ويخوض "الماتادور" ساينس، المتوج بلقب بطولة العالم مرّتين سابقاً وبطل دكار 3 مرات، تجربته الأولى خلف مقود سيارة أودي الجديدة المزودة بمحرك هجين "هايبريد".

وحلّ ثالثاً الجنوب إفريقي هنك لاتيغان، مفاجأة دكار العام الماضي حيث تمكن في مشاركته الأولى من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت قبل انسحابه.

ووصل الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) خامساً، وزميله في الفريق الاسباني خوان "ناني" روما سابعاً، والجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه ثامناً، بفارق أقل من دقيقة عن العطية. 

وتسمح نتائج المرحلة التأهيلية بتحديد ترتيب مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى التنافسية الأحد.

فئة الدراجات النارية 

وفي فئة الدراجات النارية، كان الاسترالي دانييل ساندرز (كا تي أم) الأسرع، متقدماً بفارق دقيقة عن التشيلي بابلو كينتانيا (هوندا) وبفارق 1.55 دقيقة عن روس برانش (ياماها).

وكان ساندرز، ابن الـ 27 عاماً، حلّ رابعاً في مشاركته الأولى في دكار العام الماضي. 

وحقق حامل اللقب دراج "كا تي أم" الأرجنتيني كيفن بينافيديس التوقيت الرابع.

وانطلق رالي دكار في نسخته الـ 44 منذ تأسيسه والثالثة في المملكة السبت، في مسار تسابقي يمتد لأكثر من 8 آلاف كيلومتر ويقام على فترة أسبوعين.

وستشهد هذه النسخة تنافس 1.065 مشاركاً على متن 578 مركبة في أصعب راليات الرايد الصحراوية، مع تشريع باب الفوز على جميع الاحتمالات، ومشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها لثلاث سيارات "هايبريد" جديدة تحت راية الصانع أودي.
 

رالي داكار ناصر العطية
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