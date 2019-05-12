رالي تشيلي: تاناك يفوز وأوجييه يستعيد صدارة ترتيب السائقين

وسمح المركز الثاني الذي احتله بطل العالم في المواسم الستة الأخيرة أوجييه، بانتزاعه صدارة ترتيب السائقين برصيد 122 نقطة من البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي آي20) الذي تجمد رصيده عند 110 نقاط بعد خروجه خالي الوفاض من رالي تشيلي اثر تعرضه لحادث قوي في المرحلة الثامنة الخاصة السبت، وتراجع للمركز الثالث خلف تاناك (112).

وتصدر الاستوني البالغ 31 عاما، رالي تشيلي الذي انضم الى روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى، في المرحلة الثانية الجمعة. ونجح في التمسك بصدارته برغم ضغوط أوجييه، منهيا المنافسات بوقت اجمالي قدره 3.15:53,8 ساعات وبفارق 23,1 ثانية عن الفرنسي.

وهو الفوز الثاني لتاناك هذا العام بعد أول في رالي السويد، مقابل فوزين أيضا لكل من أوجييه (مونتي-كارلو والمكسيك) ونوفيل (كورسيكا والأرجنتين).

وبدوره اضطر أوجييه لمقاومة عودة مواطنه بطل العالم تسع مرات لوب الذي قلص الفارق بينه وبين سائق سيتروين الى حوالى خمس ثوان السبت، بدون أن يتمكن في اليوم الأخير الاحد من تقليص الفجوة، لينهي الرالي متأخرا بفارق 7,1 ثوان عن أوجييه.

وأعاد صراعهما في رالي تشيلي الى الأذهان صورة الصراع الذي جمعهما عندما كانا يدافعان عن ألوان فريق سيتروين عام 2011.

وحصد تاناك وأوجييه أربع وخمس نقاط على التوالي في مرحلة الـ "باور ستايج"، فيما أكمل الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (تويوتا)، لوب والإيرلندي كريس ميك (تويوتا) المراكز الخمسة الأولى في هذه المرحلة.

وتقام المرحلة السابعة من البطولة في البرتغال بدءا من 30 أيار/مايو.