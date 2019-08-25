رالي ألمانيا: تاناك يفوز للعام الثالث توالياً ويقترب من بطولة العالم

وجاء انتصار تاناك في المرحلة العاشرة من بطولة العالم للراليات، للعام الثالث على التوالي، ليقترب خطوة إضافية من لقب البطولة بعد توسيعه الفارق في صدارة الترتيب مع منافسيه بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) والبلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

وتقدم تاناك (31 عاماً) في معظم مراحل السباق البالغ عددها 19 والتي أقيمت في وادي موسيل في ألمانيا، حاسماً اللقب بسهولة رغم عدم فوزه بأي من المراحل الأربع اليوم.

ووسع بذلك تاناك الفارق إلى 35 نقطة مع نوفيل الثاني الذي أنهى رالي ألمانيا في المركز الخامس، ويبدو على المسار الصحيح للاطاحة في نهاية الموسم، بأوجييه الذي أنهى رالي المانيا في المركز الثامن.

وتقدم الأستوني بفارق ضئيل عن نوفيل بعد مراحل يوم الجمعة التي أقيمت بين حقول العنب، قبل أن يعزز تقدمه يوم السبت في المراحل المقامة على المسارات التي تتمرن عليها الدبابات والتي يطلق عليها اسم "بانزربلاتي" في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية بامهولدر.

واستفاد تاناك من سوء حظ منافسيه بعدما تعرض نوفيل لثقب في أحد إطارات سيارته في وقت مبكر السبت، فيما عانى أوجييه من مشاكل على متن سيارته "سيتروين سي 3" على مدى ثلاثة أيام.

وقال أوجييه "لا يمكنني القيام بشيء. المرحلة جيدة بالنسبة لي ولكن لا يمكنني أن أقود هذه السيارة".

وإذا ما نجح الأستوني في الفوز بلقب "دبليو أر سي" مع نهاية الموسم سيصبح أول بطل من غير الجنسية الفرنسية منذ عام 2003 وتحديداً منذ النرويجي بيتر سولبرغ، بعد أن سيطر عليها كل من أوجييه (2013-2018) ومواطنه سيباستيان لوب (2004-2012).

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي المانيا:

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 3:15.29,8 ساعات

2- البريطاني كريس ميكي (تويوتا ياريس) بفارق 20.8 ثانية

3- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا) بفارق 36.0 ث.

4- الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 46.6 ث.

5- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 58.5 ث.



- ترتيب بطولة العالم بعد المرحلة العاشرة:

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 205 نقطة

2- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 172

3- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 165

4- البريطاني كريس ميكي (تويوتا ياريس) 80

5- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) 79



- ترتيب الصانعين:

1- هيونداي 289 نقطة

2- تويوتا 281

3- سيتروين 216

4- أم سبورت فورد 168

