رئيس ماكلارين يحذر من تأزم الأوضاع في فورمولا وان

يأتي ذلك عشية اجتماع لدراسة خطوات محتملة لخفض النفقات.

وبعدما كان انطلاق موسم 2020 مقرراً منتصف آذار/مارس في جائزة أستراليا الكبرى، تجد بطولة العالم نفسها أمام وضع غير واضح مع تأجيل أو إلغاء المراحل الثماني الأولى من أصل 22 كانت مقررة هذا العام.

وقال براون لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعتقد أن الفورمولا وان في وضع هش للغاية حالياً (...) هذا وضع قد يكون مدمّراً للفرق، وإذا كان كذلك لعدد كافٍ منها، سيهدد رياضة الفورمولا وان ككل".

ويأتي ذلك عشية اجتماع من المقرر أن يعقده مسؤولو الفرق العشرة المشاركة في البطولة، لبحث إجراءات لخفض النفقات في ظل الجمود الذي يفرضه تفشي وباء "كوفيد-19" على مجمل النشاط الرياضي عالمياً.

وأشار براون إلى أن الفرق توافقت حتى الآن على خفض سقف ميزانياتها لعام 2021 من 175 مليون دولار إلى 150 مليوناً، لكنه رجح الحاجة إلى خفض إضافي للتخفيف قدر الإمكان من التبعات المالية السلبية للظروف الحالية التي تمر بها الفرق المشاركة في البطولة.

ولم يستبعد الرئيس التنفيذي للفريق البريطاني أن تضطر بعض الفرق إلى الانسحاب من البطولة، مضيفاً "في الواقع، يمكنني أن أرى اختفاء أربعة فرق بالكامل بحال لم يتم التعامل مع هذا الوضع بالطريقة الصحيحة".

وأوضح "بعد ذلك، نظراً للوقت الذي يتطلبه إعداد فريق فورمولا وان، والأزمة الاقتصادية والصحية التي نعيشها حالياً، (يصعب الافتراض) أن ثمة من ينتظر للحلول مكان هذه الفرق كما درجت العادة تاريخياً. لا أعتقد ان توقيت انسحاب فرق قد يكون أسوأ مما هو عليه حالياً".

ولا يزال السباق الأول المدرج رسمياً على الموقع الالكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى على حلبة جيل فيلنوف في 14 حزيران/يونيو.

وكان من المقرر أن تختتم بطولة 2020 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. كما كان من المقرر أن تتألف من 22 سباقاً، وذلك في رقم قياسي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1950.

لكن مسؤولين في بطولة العالم أكدوا في تصريحات في الآونة الأخيرة، انهم قد يعمدون إلى إقامة ما بين 15 و18 سباقاً فقط هذا الموسم.

