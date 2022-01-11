دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار والعطية يواصل صدارة الترتيب العام من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 12:22 أحرز الجنوب إفريقي جينيل ديفيليير المركز الأول في المرحلة الـ9 من منافسات رالي داكار الصحراوي أمام زميله في الفريق هينك لاتيغان الذي حلّ ثانياً. Reuters في المقابل، احتلّ القطري ناصر العطية المركز الـ3 في المرحلة ذاتها محافظاً على صدارة الترتيب العام. رياضات ميكانيكية رالي داكار ناصر العطية جينييل دي فيلييرز السابق السويدي إكستروم يفوز بثامن مرا اقرأ التالي آخر الأحداث January 11, 2022 12:22 دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار January 10, 2022 13:24 السويدي إكستروم يفوز بثامن مراحل رالي داكار January 9, 2022 15:17 سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار January 7, 2022 15:49 تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة من سباق رالي داكار January 7, 2022 08:51 توقف بعض المنافسات في رالي داكار January 6, 2022 14:20 هينك لاتيغان يفوز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار January 5, 2022 15:47 العطية يحرز المرحلة الرابعة بعد عقوبة الراجحي January 4, 2022 13:12 الإسباني ساينز يحرز ثالث مراحل رالي داكار January 3, 2022 12:57 لوب يتصدر المرحلة الثانية من رالي داكار January 3, 2022 09:29 إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي