English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
رياضات ميكانيكية

دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار والعطية يواصل صدارة الترتيب العام

من قبل

أحرز الجنوب إفريقي جينيل ديفيليير المركز الأول في المرحلة الـ9 من منافسات رالي داكار الصحراوي أمام زميله في الفريق هينك لاتيغان الذي حلّ ثانياً.

Reuters

في المقابل، احتلّ القطري ناصر العطية المركز الـ3 في المرحلة ذاتها محافظاً على صدارة الترتيب العام.


 

رياضات ميكانيكية رالي داكار ناصر العطية جينييل دي فيلييرز
السابق السويدي إكستروم يفوز بثامن مرا
اقرأ
السويدي إكستروم يفوز بثامن مراحل رالي داكار
التالي

آخر الأحداث

>