دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار والعطية يواصل صدارة الترتيب العام

من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 12:22 أحرز الجنوب إفريقي جينيل ديفيليير المركز الأول في المرحلة الـ9 من منافسات رالي داكار الصحراوي أمام زميله في الفريق هينك لاتيغان الذي حلّ ثانياً.