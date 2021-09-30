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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

دولة قطر تستضيف بطولة العالم للفورمولا 1 لأول مرة في نوفمبر المقبل

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أعلن اليوم الخميس منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 إقامة جائزة قطر الكبرى في نوفمبر المقبل.

AFP

تستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها جولة في بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة لوسيل الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحافي عقد الخميس في العاصمة الدوحة.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدًا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني توالياً بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد -19.          
                  
وتنضم جائزة قطر الكبرى لروزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 بداية من عام 2023 ولمدة 10 أعوام. 
 

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