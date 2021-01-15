دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب والعطية ثانياً في الترتيب العام



وظفر بيترهانسل (55 عاماً) والملقّب بـ"السيد دكار" لهيمنته على السباق، بنسخة العام 2021 المقامة في السعودية، وهو اللقب الثامن له عن فئة السيارات إلى جانب ستة تتويجات سابقة في فئة الدراجات النارية.

وتقدم بيترهانسل على السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) في الترتيب النهائي بربع ساعة، كما تفوق على زميله في ميني الإسباني كارلوس ساينز.



وعندما حقق بيترهانسل فوزه الأول حين كان في الخامسة والعشرين من عمره، كان يقود دراجة نارية تحت ألوان ياماها، ولم يكن يعرف حينها أن مصيره سيكون مرتبطاً إلى الأبد بمنافسة كانت قد خطرت في بال تييري سابين قل 13 عاماً.



وظفر بيترهانسل بألقاب دكار اعوام 1991، 1992، 1993، ثم 1995 و1997 و1998، ليسجل رقماً قياسياً في فئة الدراجات النارية التي تعد "السباق الأصعب في العالم".



وجاء الانتصار الأول في دكار، أشهر رالي للسيارات، عام 2004 مع ميتسوبيشي، قبل أن يجدد فوزه فيه عامي 2005 و2007.

كان ذلك قبل دخوله التاريخ بانتصارات جديدة في 2012 و2013 (مع ميني)، ثم 2016 و2017 مع بيجو، قبل أن يحقق لقبه الأخير عام 2021 مع ميني مرة أخرى.