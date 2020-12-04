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رياضات ميكانيكية

جراحة جديدة في يد ماركيز

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خضع بطل العالم للدراجات النارية ست مرات الإسباني مارك ماركيز، الغائب منذ مطلع موسم  2020بسبب تعرضه لكسر في يده اليمنى، لجراحة جديدة الخميس.

AFP

قال فريقه هوندا: "خضع مارك ماركيز لجراحة جديدة في يده اليمنى، نتيجة تعافيه البطيء في عظمة العضد".

وتضمنت الجراحة التي استمرت 8 ساعات في مستشفى روبر الدولي في العاصمة مدريد "إزالة الصفيحة السابقة واستبدالها بأخرى" بالإضافة إلى تطعيم عظمي.

وكان الدراج الكاتالوني المميز والبالغ 27 عاماً، قد خضع لثلاث جراحات منذ حادث سقوطه قبل نهاية جائزة خيريز الكبرى لفئة موتو جي بي في تموز/يوليو الماضي.

ولم يعلن فريق هوندا عن مدة غياب ماركيز، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن عودته لن تتحقق قبل أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2021 في نهاية أذار/مارس المقبل.
 

رياضات ميكانيكية دراجات نارية مارك ماركيز
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