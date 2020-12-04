جراحة جديدة في يد ماركيز

قال فريقه هوندا: "خضع مارك ماركيز لجراحة جديدة في يده اليمنى، نتيجة تعافيه البطيء في عظمة العضد".

وتضمنت الجراحة التي استمرت 8 ساعات في مستشفى روبر الدولي في العاصمة مدريد "إزالة الصفيحة السابقة واستبدالها بأخرى" بالإضافة إلى تطعيم عظمي.

وكان الدراج الكاتالوني المميز والبالغ 27 عاماً، قد خضع لثلاث جراحات منذ حادث سقوطه قبل نهاية جائزة خيريز الكبرى لفئة موتو جي بي في تموز/يوليو الماضي.

ولم يعلن فريق هوندا عن مدة غياب ماركيز، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن عودته لن تتحقق قبل أيار/مايو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2021 في نهاية أذار/مارس المقبل.

