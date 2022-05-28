جائزة موناكو الكبرى: لوكلير ينطلق من المركز الأول

وتصدر ابن الإمارة التجارب التأهيلية للسباق الثالث توالياً والخامس من أصل سبعة حتى الآن هذا العام، على أمل أن يكون أكثر توفيقاً من السباق الماضي في برشلونة حيث اضطر للانسحاب بسبب عطل ميكانيكي، ما سمح لبطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بإزاحته عن صدارة الترتيب العام والتقدم عليه بفارق 6 نقاط بعدما كان متخلفاً عن منافسه بفارق 19.

ويأمل لوكلير الأحد أن يستفيد من وجود زميله الإسباني كارلوس ساينس بجانبه على خط الانطلاق من أجل عدم السماح لفيرستابن بتجاوزه، لاسيما أن على الأخير التعامل أيضاً مع زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حل مباشرة أمام الهولندي في المركز الثالث.

ورغم أنه يسابق في "بيته"، تشكل شوارع موناكو عقدة للوكلير إذ عجز عن إكمال أي من السباقات الثلاثة السابقة التي خاضها في الفئة الأولى بين جماهيره، وحتى أنه لم يبدأ سباق العام الماضي الذي تصدر تجاربه التأهيلية بسبب اكتشاف عطل في سيارة فيراري قبيل بداية السباق.

وبدأ القسم الثالث من التجارب التأهيلية بتنافس كبير بين فيراري وريد بول، وتمكن لوكلير بفضل سرعته عند المقطع الثالث من الحلبة بشكل خاص، في تسجيل الزمن الأسرع وقدره 1:11.376 دقيقة.

وتفوق سائق فيراري خلال هذه الفترة من القسم الثالث للتجارب بفارق عُشرين من الثانية عن الثلاثي خلفه بوجود ساينس في المركز الثاني أمام ثنائي ريد بول.

واختار فيرستابن العودة مبكراً على مجموعة إطارات ثانية لمنح نفسه فرصة إكمال محاولتين سريعتين، لكن في الوقت الذي بدأ فيه لوكلير لفة سريعة أخرى كان يُحلق فيها عند المقطع الأول من الحلبة، انزلقت سيارة بيريس لحظة الخروج من المنعطف العاشر واصطدمت بالحاجز الجانبي.

وبما أن أحداً لم يكن باستطاعته رؤية ما حصل عند ذلك المنعطف من السائقين القادمين، فوجئ ساينس لدى انعطافه بوجود سيارة ريد بول في عرض الحلبة. وبالرغم من محاولته تفادي الاصطدام بها، إلّا أنه لم يكن قادراً على ذلك واصطدم إطاره الخلفي الأيسر بالإطار الأمامي الأيمن لسيارة بيريس، ما أدى الى رفع العلم الأحمر وحسم كل شيء في ظل عدم تبقي وقت كاف لاستئناف الحصة.

وضمن بذلك لوكلير الانطلاق من المركز الأول للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، وبجانبه زميله ساينس ومن خلفه التهديد المباشر من ثنائي ريد بول، فيما كان المركز الخامس من نصيب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي تقدم مواطنه سائق مرسيدس جورج راسل.

وجاء بعد ذلك ثلاثة أبطال سائقين هم الإسباني فرناندو ألونسو (ألبين)، البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والألماني سيباستيان فيتل (استون مارتن) توالياً ومن خلفهم في المركز العاشر الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).



ترتيب القسم الثالث من التجارب التأهيلية:

1. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.376

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:11.601

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:11.629

4. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.666

5. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.849

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.112

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:12.247

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.560

9. سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:12.732

10. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:13.047