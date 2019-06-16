جائزة كاتالونيا الكبرى: ثلاثية إسبانية

وأحرز بطل العالم مارك ماركيز (هوندا) المركز الأول في فئة موتو جي بي، وشقيقه أليكس (كاليكس) المركز ذاته في فئة موتو 2، فيما توج مواطنهما ماركوس راميريز (هوندا) بفئة موتو 3.

في موتو جي بي، ابتعد ماركيز (26 عاماً) في الصدارة عقب كسبه المركز الأول أمام الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) والإيطالي دانيلو بتروتشي (دوكاتي) في سباق شهد سقوطا في اللفات الأولى للإسباني خورخي لورنزو (هوندا) الذي تسبب بسقوط الإيطاليين أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) وفالنتينو روسي (ياماها) والإسباني مافريك فينياليس (ياماها).

وفي فئة موتو 2، كان المركز الأول من نصيب شقيقه الأصغر أليكس، وذلك للمرحلة الثالثة توالياً ضمن بطولة العالم 2019.

وقطع ماركيز (23 عاماً) مسافة السباق بزمن 38:25.678 دقيقة متقدماً على السويسري توماس لوثي والإسباني خورخي نافارو (سبيد آب).

ونجح ماركيز في انتزاع صدارة الترتيب العام من الإيطالي لورنتسو بالداساري بعدما رفع رصيده إلى 111 نقطة مقابل 88 نقطة للأخير الذي تراجع إلى المركز الرابع خلف لوثي (104 نقاط) ونافارو (89 نقطة).

وفي فئة موتو 3، أحرز الاسباني ماركوس راميريز (هوندا) المركز الأول.



