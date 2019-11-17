جائزة فالنسيا: البطل ماركيز ينهي موسمه الناجح بفوزه الـ12

وضمن ماركيز في وقت سابق لقبه العالمي السادس في الفئة الأولى للدراجات النارية، وتمكن على رغم انطلاقته السيئة من المركز الثاني، من انهاء السباق بفارق 1.026 ثانية عن أول المنطلقين، دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يخوض موسمه الأول في هذه الفئة.

وهي المرة الثانية فقط التي يحقق فيها ماركيز الفوز في فالنسيا. وقال بعد السباق "كانت نهاية أسبوع صعبة لأننا اختبرنا العديد من الأمور الجديدة (...) هذا موسم مثالي سيكون من الصعب أن نكرره".

وأنهى الفرنسي السباق، المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة من البطولة، في المركز الثاني للمرة الخامسة هذا الموسم، ونال بموجب ذلك المركز الخامس في الترتيب العام النهائي للبطولة.

وفشل كوارتارارو (20 عاماً) في أن يصبح أول فرنسي يفوز بسباق في الفئة الأولى للدراجات النارية منذ العام 1999، لكنه لم يخف سروره من الأداء الذي قدمه على امتداد هذا الموسم.

وقال "لم يكن أحد يتخيل في بداية الموسم أنني سأنطلق من المركز الأول ست مرّات وأنهي السباق على منصة التتويج (أحد المراكز الثلاثة الأولى) سبع مرات. إنهاء الموسم بهذه الطريقة أمر مذهل".

وشهد السباق أيضا توديع الإسباني خورخي لورنزو لرياضة الدراجات النارية بعد مسيرة توّج خلالها بطلاً لـ Moto GP ثلاث مرات.

وكشف الإسباني البالغ من العمر 32 عاماً قراره الاعتزال الخميس، ومن المحتمل أن يحل بدلاً منه في الموسم المقبل أليكس ماركيز، الشقيق الأصغر لمارك، والذي ضمن بدوره هذا العام لقب بطولة فئة موتو 2.

وضمن منافسات هذه الفئة في فالنسيا، حقق الجنوب إفريقي براد بايندر (KTM) فوزه الثالث تواليا، لينتزع المركز الثاني في الترتيب العام النهائي خلف ماركيز، أمام السويسري توماس لوثي (Kalex).

وسيخوض بايندر في الموسم المقبل منافسات فئة Moto GP مع "KTM" التي ستترك منافسات الفئة الثانية للتركيز على الأولى.

وفي السباق الختامي للموسم، تنافس الجنوب إفريقي لفترة طويلة مع دراج "Kalex" السويسري توماس لوثي، قبل أن يتجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة، ويحقق فوزه الخامس في آخر تسعة سباقات لهذا الموسم.

في المقابل، اكتفى بطل العالم ماركيز بالحلول في المركز الثلاثين بعد سقوطه خلال السباق.