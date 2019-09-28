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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

جائزة روسيا الكبرى: رابع انطلاق متتال من المركز الأول للوكلير

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AFP

نال سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو السبت المركز الأول في التجارب الرسمية لسباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، لينطلق من الصدارة للمرة الرابعة تواليا.

وأثبت لوكلير وزميله سيباستيان فيتل تحسن أداء فريقهما الإيطالي، بحلول الألماني ثالثا عند الانطلاق على حلبة مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، خلف سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون.

وهي المرة الرابعة تواليا ينطلق الشاب لوكلير (21 عاما) من المركز الأول في موسمه الأول مع الفريق الإيطالي، علما بأنه ساهم بشكل أساسي في سيطرة فيراري على السباقات الثلاثة الأخيرة، اذ فاز بسباقي بلجيكا وإيطاليا، وحل ثانيا خلف فيتل في سنغافورة الأسبوع الماضي.                  
                  
 

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