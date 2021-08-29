جائزة بلجيكا الكبرى: الأمطار تتسبب بتأجيل انطلاق السباق



وتمّ في بادىء الأمر تأخير انطلاق السباق لثلاثين دقيقة بغياب سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الذي فقد السيطرة على سيارته خلال توجهه للتوقف على خط الانطلاق ما تسبب بتضررها.



لكن بعد الانطلاق خلف سيارة الأمان للفة واحدة، تبين أن الظروف صعبة للغاية ولا يمكن القيادة بسبب انعدام الرؤية، ما دفع بمراقبي السباق إلى رفع العلم الأحمر والطلب بالتالي من السائقين التوجه إلى خط الحظائر بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.



وكانت الأمطار تسببت السبت بحادث خطير لسائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس خلال التجارب التأهيلية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته ونتيجة لذلك غُرِمَ بإرجاعه خمسة مراكز لينطلق من المركز الخامس عشر بسبب استبداله علبة السرعات.



وكان سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية، متقدماً على المفاجأة البريطاني جورج راسل (وليامس-مرسيدس) ومواطن الأخير حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام لويس هاميلتون (مرسيدس).