وحقق الهولندي الشاب (22 عامًا) الذي يستعد الأحد لخوض سباقه الرقم 100 في منافسات الفئة الأولى، زمن 1:34,057 دقيقة، متقدما على الألماني بطل العالم أربع مرات، بفارق 0,169 ثانية، بينما حل التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ريد بول أيضًا، في المركز الثالث بفارق 0,259 ث.

ويأمل فيرشتابن في سباق حلبة أوستن في ولاية تكساس، في تعويض الخيبة التي تعرض لها في المرحلة السابقة في المكسيك، حيث أنهى التجارب الرسمية في المركز الأول، لكنه انطلق من الرابع بعدما عاقبه المنظمون بإرجاعه ثلاثة مراكز لعدم إبطائه سرعته بالشكل اللازم إثر تعرض سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس لحادث خلال التجارب.

وشهد انطلاق السباق المكسيكي احتكاكا بين سيارتي هاميلتون وفيرشتابن، ما أدى إلى تراجع الأخير وعبوره خط النهاية في المركز السادس فقط.

وخاض العديد من السائقين التجارب الحرة مستخدمين إطارات ينوي الصانع الإيطالي "بيريللي" طرحها في بطولة 2020، علمًا بأن التجارب أقيمت في ظل طقس بارد نسبياً (نحو 10 درجات مئوية بحسب الموقع الالكتروني للبطولة)، بينما شكا سائقون من وجود مطبات على الاسفلت.

وقال هاميلتون "لا أعرف ما اذا كانت هذه الحلبة آمنة".

ويحتاج بطل العالم في العامين الماضيين هاميلتون، الى نيل أربع نقاط فقط في السباق الأميركي ليتوج بلقبه العالمي السادس، بصرف النظر عن النتيجة التي يحققها منافسه الوحيد حسابياً على اللقب، أي زميله بوتاس.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام برصيد 363 نقطة، بفارق 74 عن بوتاس، مع تبقي ثلاث مراحل فقط هذا الموسم (الولايات المتحدة، البرازيل وأبوظبي). وباستثناء حصول مفاجأة كبرى، سيتوج هاميلتون (34 عاما) في 2019 بلقبه الثالث تواليا في الفئة الأولى والسادس إجمالا، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب أكثر السائقين تتويجا على مر التاريخ، خلف الألماني ميكايل شوماخر (سبعة ألقاب)، وأمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب تساويا مع البريطاني حالياً).

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، سيتوج هاميلتون بحال لم يفز بوتاس في سباق الولايات المتحدة. أما في حال فوز الفنلندي بالمرحلة، فيتوج البريطاني بطلا بحال حلوله في المركز الثامن على الأقل، أو المركز التاسع بشرط نيل النقطة الإضافية التي تمنح لمسجل أسرع لفة.

يشار إلى أن السائقين الذين يحلون في المراكز العشرة الأولى هم الذين يحصلون على نقاط السباق، وهي موزعة كالآتي: 25 نقطة للمركز الأول، 18 للثاني، 15 نقطة للثالث، 12 نقطة للرابع، 10 نقاط للخامس، 8 نقاط للسادس، 6 نقاط للسابع، 4 نقاط للثامن، على أن ينال صاحب المركز التاسع نقطتين، ونقطة لصاحب المركز العاشر.







