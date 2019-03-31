جائزة الأرجنتين الكبرى: ماركيز يهيمن على السباق من البداية حتى النهاية

هيمن الإسباني مارك ماركيز، المتوج مع هوندا بلقب موتو جي بي في المواسم الثلاثة الماضية، على جائزة الأرجنتين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية، من البداية وحتى النهاية ليحقق فوزه الأول لـ2019.

وبعد أن استهل حملة الدفاع عن اللقب العالمي الذي توج به في خمسة من المواسم الستة الماضية، بالحصول على المركز الثاني في جائزة قطر على حلبة لوسيل خلف الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، نجح ماركيز الأحد في رفع رصيده الإجمالي الى 45 انتصارا في فئة موتو جي بي و71 في جميع الفئات الثلاث.

وتقدم الإسباني على حلبة "ريو هوندو" بفارق مريح بلغ 9,816 ثانية على الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي (ياماها) الذي خرج منتصرا في نهاية المطاف من معركته الحامية حتى المتر الأخير مع مواطنه دوفيتسيوزو.

وبعد انسحابه في السباق الافتتاحي على حلبة لوسيل، حل الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) رابعا أمام الإسباني أليكس رينس (سوزوكي).

وتصدر ماركيز الترتيب العام بـ45 نقطة أمام دوفيتسيوزو (41) وروسي (31) الذي جاء خامسا في قطر.

وفي فئة موتو 2، كان الفوز مجددا من نصيب الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس) الذي حسم السباق في اللفات الأخيرة بعد أن انطلق من المركز الثامن.

وتقدم إبن الـ22 عاما الأسترالي ريمي غاردنر الذي صعد على منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته، والإسباني أليكس ماركيز (كلاهما على كاليكس أيضا).

وعزز بالداساري صدارته للترتيب العام بـ50 نقطة أمام غاردنر (33) والألماني مارسيل شروتر (26 نقطة كاليكس ايضا) الذي حل سادسا في الأرجنتين بعد أن كان ثانيا في قطر، وأليكس ماركيز (26).

وأقر الدراج الإيطالي بعد السباق أنه خلال اللفات الأولى "رأيت أنه ليس باستطاعتي المنافسة (على الصدارة)، فقررت المحافظة على إطاري. إنه فوز هام للفريق".

وفي فئة موتو 3، عوض الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي أم) سقوطه في المرحلة الأولى على حلبة لوسيل القطرية، باحرازه الفوز الأول بعد سباق مثير حسمه في الأمتار الأخيرة أمام الجنوب إفريقي دارين بايندر (كاي تي أم) والإيطالي توني أربولينو (هوندا).

وانطلق ماسيا من المركز الأول للمرة الأولى أيضا في مسيرته لكن الصدارة تبدلت خلال السباق بين 15 دراجا دون أن ينجح أي منهما في الابتعاد أو الاحتفاظ بالمركز الأول حتى المتر الأخير.

وكان الإسباني سعيدا بخروجه منتصرا في نهاية المطاف، قائلا بعد السباق "هذا أمر لا يصدق. أشكر فريقي، والمشجعين".

وبقيت صدارة الترتيب العام من نصيب الياباني كايتو توبا (هوندا) الذي حل عاشرا في الأرجنتين بعد أن توج بطلا في قطر، متقدما بفارق نقطتين على الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) الذي حل سابعا الأحد بعد مركزه الثاني في لوسيل.

أما ماسيا، فيحتل المركز الثالث بـ25 نقطة.



- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو جي بي:

1. الإسباني مارك ماركيز (هوندا) 41:43.688 دقيقة

2. الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 9.816 ثانية

3. الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 10.530 د

4. الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 12.140 ث

5. الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 12.563 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. ماركيز 45 نقطة

2. دوفيتسيوزو 41

3. روسي 31

4. رينس 24

5. الإيطالي دانيلو بتروتشي 20



- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 2:

1. الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس) 39.56:109 دقيقة

2. الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بفارق 1.244 ثانية

3. الإسباني أليكس ماركيز (كاليكس) بفارق 1.817 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. بالداساري 50 نقطة

2. غاردنر 33

3. شروتر 26



- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 3:

1. الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي أم) 38.54:562 دقيقة

2. الجنوب إفريقي دارين بايندر (كاي تي أم) بفارق 0.108 ثانية

3. الإيطالي توني أربولينو (هوندا) بفارق 0.187 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. الياباني كايتو توبا (هوندا) 31 نقطة

2. الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) 29

3. الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي أم) 25