جائزة إسبانيا الكبرى: ماركيز يتسيد السباق بين جمهوره وينتزع الصدارة

تسيد بطل المواسم الثلاثة الماضية الإسباني أليكس ماركيز (هوندا) سباق بلاده، وخرج منتصرا للمرة الثانية هذا الموسم ما سمح له بانتزاع صدارة ترتيب فئة موتو جي بي من الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الأحد على حلبة خيريز التي استضافت المرحلة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية.

وكانت الفرحة الإسبانية عارمة في خيريز، إذ تقدم ماركيز على مواطنيه أليكس رينس (سوزوكي) ومافريك فيناليس (ياماها) اللذين صعدا معه الى منصة التتويج.

وعوض ماركيز بفوزه الـ46 في فئة موتو جي بي والـ72 بالمجمل، خروجه خالي الوفاض من السباق الماضي في جائزة الأميركيتين الكبرى قبل 15 يوما بعد أن سقط عن دراجته في منتصف السباق حين كان في الصدارة.

وتطرق إبن الـ26 عاما الأحد الى ما اختبره قبل 15 يوما، بالقول "ما حصل كان مؤلما على الصعيد الذهني أكثر من البدني. أردت أن أتصدر السباق (في خيريز) منذ البداية لكي أظهر للمنافسين بأني ما زلت أتمتع بالثقة رغم سقوطي في أوستن".

وبالفعل، انتزع ماركيز الصدارة عند الانطلاق من الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) الذي كان الوحيد القادر على مجاراة بطل العالم خلال السباق الى جانب زميله الإيطالي ماركو موربيديلي.

وبعد أن تراجع الى المركز الثالث لصالح زميله موربيديلي، نجح كارتارارو الذي انطلق من المركز الأول لأول مرة في فئة الكبار، في الصعود الى المركز الثاني لكنه سرعان ما اضطر الى الانسحاب "بسبب مشكلة في علبة السرعات للأسف" بحسب ما كشف لقناة "كنال +".

ومع ابتعاد ماركيز في الصدارة، سلطت الأضواء على بطل سباق أوستن مواطنه رينس الذي انطلق من المركز التاسع لكنه شق طريقه الى الرابع بعد قرابة 10 لفات على انطلاق السباق، قبل أن يصبح ثانيا مستفيدا من انسحاب كارتارارو وتراجع أداء موربيديلي.

وباكتفائه بالمركز الرابع بفارق 2,804 عن ماركيز، تنازل دوفيتسيوزو عن صدارة الترتيب العام لصالح بطل العالم الذي رفع رصيده الى 70 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة فقط عن رينس وثلاث عن دراج دوكاتي.

وتقام الجولة الخامسة بعد أسبوعين على حلبة بوغاتي الفرنسية.