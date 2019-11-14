جائزة إسبانيا الكبرى: الاسباني لورنزو بطل العالم ثلاث مرات يقرر الاعتزال

يخوض الإسباني خورخي لورنزو (هوندا)، بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي ثلاث مرات، الأحد في جائزة إسبانيا الكبرى في فالنسيا آخر سباق له في حياته المهنية بعدما أعلن الخميس في مؤتمر صحفي قرار اعتزاله.

ولا يزال لورنزو، الفائز مرتين أيضاً بلقب بطولة العالم لفئة 250 سم، متعاقداً مع فريق هوندا حتى العام 2020، لكن الإصابات التي تعرض لها مؤخراً جراء الحوادث والنتائج المخيبة للآمال دفعته إلى انهاء مسيرته.

وقال لورنزو بعينين دامعتين "سيكون هذا (سباق اسبانيا) اخر سباق لي وبعده سأعتزل السباقات الاحترافية".

"لقد أصبح الجبل مرتفعا لدرجة أنني لم اعد قادراً على ايجاد القوة والدافع لمواصلة التسلق (...) في هذه المرحلة من مسيرتي، كان من المستحيل الاستمرار في العثور على الدافع"، مشيراً إلى أنه لا يمكنه أن يكون راضيا بأقل من النصر".

وأمضى لورنزو 18 موسما خلف مقود الدرجات النارية في بطولة العالم حيث فاز باللقب في فئة 250 سم مكعب في عامي 2006 و2007 مع ابريليا وفي موتو جي بي في الأعوام 2010 و 2012 و2015 مع ياماها.

ولفت لورنزو إلى أنه أمضى أفضل سنوات مسيرته مع ياماها.