جائزة أراغون الكبرى: الإسباني فيرنانديس يتوج بلقب "موتو2"

وأكمل عقد منصة التتويج الإسباني أوغوستو فيرنانديس، الذي لا قرابة بينه وراؤول الذي بات فجأة في المركز الخامس بالترتيب العام للبطولة.

وهذا هو الانتصار الخامس هذا الموسم لراؤول فيرنانديس والأول الذي يحققه ابن العشرين عاماً في موتو2، رغم إصابة في يده تعرض لها أثناء سقوطه خلال التدريبات هناك قبل تسعة أيام.

وشهد السباق اصطدامات عدة، خصوصاً بين البريطاني سام لوس والإيطالي ماركو بيتسيكي اللذين باتا في المركزين الرابع والثالث توالياً.

الإيطالي فوجيا يتوج بـ"موتو3"

وفي موتو3، فاز الإيطالي دينيس فوجيا بالسباق الأحد، فيما تعرض الإسبانيان متصدرا الترتيب العام بيدرو أكوستا وسيرجيو غارسيا لحادثين.

ورغم ذلك، يحتفظ أكوستا بصدارة البطولة العامة برصيد 46 نقطة، متقدماً على غارسيا الذي أنهى السباق من دون نقاط، بفضل الانتصارات الخمسة التي حققها في موسمه الأول في موتو3.

وهذا هو الفوز الرابع والثالث هذا العام لفوجيا البالغ 20 عاماً في موتو3، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام مع بقاء خمس مراحل.

