وحقق بوتاس وهاميلتون، بانتزاعهما الثنائية الرابعة في أربعة سباقات هذا الموسم، أفضل بداية لفريق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد التي احتفلت في المرحلة السابقة في شنغهاي، بالسباق الألف منذ عام 1950.

وحطم فريق "الأسهم الفضية" الرقم القياسي لأفضل بداية في تاريخ الفئة الأولى والذي كان يتقاسمه مع "وليامس" الذي حقق هذا الإنجاز عام 1992، علما بأن الرقم القياسي لعدد الثنائيات خلال الموسم يتقاسمه مرسيدس (2014) وفيراري (1952 و2002) مع خمس ثنائيات.

وتتصدر "سكوديريا فيراري" التي حل سائقها الألماني سيباستيان فيتل في المركز الثالث اليوم، ترتيب الثنائيات في تاريخ البطولة العالمية مع 83 ثنائية أمام كل من مرسيدس (48) وماكلارين (47).

وثأر بوتاس الذي حقق فوزه الخامس في مسيرته والثاني هذا العام بعد الفوز في السباق الافتتاحي في أستراليا، من حظه العاثر العام الماضي على حلبة باكو، حين منعه ثقب في إطار سيارته من الفوز قبل ثلاث لفات من النهاية، ما منح زميله هاميلتون الفوز.

وفي سباق اليوم، تمكن بوتاس الذي انطلق من المركز الأول، من الحفاظ على موقعه على رغم ضغوط مارسها هاميلتون في المنعطفات الأولى، قبل أن يعبر الفنلندي خط النهاية أمام زميله بطل العالم خمس مرات.

وهنأ بوتاس فريقه على الفوز عبر جهاز التخاطب الداخلي قائلا "نعم! عمل رائع (...) أنا فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق".

وأشار الفنلندي إلى هيمنة مرسيدس هذا الموسم بقوله "نؤدي جميعا بشكل جيد. لقد كان سباقا صعبا على رغم عدم حدوث الكثير من الأمور. لويس (هاميلتون) مارس ضغوطا عليّ، ولكن الأمور كانت تحت السيطرة".

ونوه هاميلتون بزميله قائلا "هنيئا لفالتيري. خاض سباقا رائعا ولم يرتكب أي خطأ ويستحق الفوز"، متابعا "انتهى كل شيء (بالنسبة له) في التجارب الرسمية، ولكن (النتيجة) رائعة للفريق وهي أفضل بداية لنا على الإطلاق".



"الكثير من العمل" ينتظر فيراري

وأتاح هذا الفوز لبوتاس استعادة صدارة الترتيب العام للبطولة مع 87 نقطة، مقابل 86 نقطة لهاميلتون الذي كان تصدر الترتيب بعد فوزه في المرحلة الثالثة لهذا الموسم، أي جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي.

ورفع فريق مرسيدس رصيده في ترتيب الصانعين الى 173 نقطة، متقدما بفارق 74 نقطة عن فيراري (99).

وأقر فيتل بطل العالم أربع مرات، والذي حل ثالثا للسباق الثاني على التوالي، بصعوبة المهمة أمام فريق مرسيدس المتوج بلقب بطولة العالم في الأعوام الخمسة الماضية على صعيد السائقين والصانعين.

وأوضح السائق الألماني "ثمة الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، ولكن في هذه المرحلة أعتقد انه يتوجب علينا أن نستخرج أفضل ما لدينا بقدر الإمكان. أعتقد أننا كنا نحظى بالسرعة (في سباق اليوم)، لكن كان علينا أن نراقب (الهولندي) ماكس (فيرشتابن سائق ريد بول) في الخلف".

وتأتي الأفضلية الكبيرة لمرسيدس في بداية بطولة 2019، بعدما أظهرت سيارة فيراري تفوقها على صعيد السرعة في التجارب الشتوية. لكن فريق "الأسهم الفضية" يواصل هيمنة بدأها على البطولة منذ النصف الثاني للعام الماضي، في ظل عدم تمكن فيراري من كسر هذا الاحتكار.

وفي سباق اليوم، حافظ بوتاس على أفضلية انطلاقه من المركز الأول على حلبة باكو، على رغم ضغوط هاميلتون عند المنعطفات الأولى.

وأنهى بوتاس السباق (51 لفة) بوقت إجمالي قدره 1.31:52.942 ساعة، متقدما بفارق 1.524 ثانية عن هاميلتون، وبفارق 11.739 ثانية عن فيتل الذي تقدم فيرشتابن الرابع، بينما حل شارل لوكلير من موناكو، زميل فيتل في فيراري، خامسا، ونال النقطة الإضافية لصاحب أسرع لفة في السباق.

وأكمل كل من المكسيكي سيرجيو بيريز (رايسينغ بوينت)، الإسباني كارلوس ساينز الإبن (ماكلارين)، وزميله البريطاني لاندو نوريس، الكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت) والفنلندي كيمي رايكونن (ألفا روميو رايسينغ) المراكز العشرة الاولى.

وشهدت شوارع باكو انسحاب الفرنسي بيار غاسلي بسبب تعطل محرك سيارته ريد بول، والفرنسي رومان غروجان (هاس)، وسائق رينو الاسترالي دانيال ريكياردو والروسي دانييل كفيات (تورو روسو) في حادثة غريبة بين الاثنين بعدما خرجا معا عن المسار، وعندما حاول ريكياردو العودة اصطدم بسيارة السائق الروسي الذي عاد الى الحلبة قبل أن ينسحب في اللفة 34.