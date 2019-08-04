تاناك يحتفظ بلقبه بطلاً لرالي فنلندا

ورفع تاناك رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 180 نقطة، متقدماً على أوجييه الذي حل خامساً في الرالي (158) ونوفيل صاحب المركز السادس (155).

وهو الفوز الرابع للسائق الاستوني هذا العام في الـ" دبليو آر سي" بعد السويد وتشيلي والبرتغال، والثالث في الراليات الأربعة الاخيرة، والعاشر في مسيرته.

وأحرز تاناك المركز الأول في الرالي الذي استمر أربعة أيام، متقدمًا على الفنلندي إيسابيكا لابي (سيتروين) وزميله في الفريق الفنلندي ياري - ماتي لاتفالا (تويوتا) متصدر الترتيب لحين انثقاب اطار سيارته بعد اصطدامه بصخرة السبت.

وأضاف تاناك (31 عامًا) الى رصيده النقاط الخمس التي تمنح للفائز بمرحلة الـ "باور ستايدج"، كما حقق فوزه الـ 200 في احدى المراحل الخاصة بالسرعة منذ أن بدأ مسيرته في عالم الراليات.

- ترتيب الخمسة الأوائل في رالي فنلندا:

1- الإستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 2:30.40,3 ساعتان

2- الفنلندي إيسابيكا لابي (سيتروين) بفارق 25.6 ثانية

3- الفنلندي ياري - ماتي لاتفالا (تويوتا) بفارق 33.2 ث.

4- النرويجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) بفارق 53.4 ث.

5- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) بفارق 56.1 ث.



- ترتيب بطولة العالم:



1- الإستوني أوت تاناك (تويوتا) 180 نقطة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) 158

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 155

4- البريطاني إلفين إيفانز (أم-سبورت فورد) 78

5- النروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) 71









