بيترهانسيل يقترب من التتويج بلقب داكار

وقطع سائق ميني المرحلة انطلاقاً من نيوم والعودة إليها لمسافة 579 كيلومتراً في 4 ساعات و50 دقيقة و27 ثانية متقدماً بفارق 12 دقيقة على القطري ناصر العطية سائق تويوتا، ليقترب بذلك بيترهانسل بشكل كبير من التتويج باللقب، بعد أن رفع الفارق عن مطارده العطية إلى أكثر من 17 دقيقة في الترتيب العام.

وتعرّضت إطارات سيارة العطية لثلاثة ثقوب وقلصت آماله في منافسة وقال القطري المتوج ثلاث مرات بفئة السيارات لوكالة فرانس برس "تعرضنا لثلاثة انثقابات وخسرنا 12 دقيقة. لم يعد لدينا إطار احتياطي وتعين علينا الانتباه في آخر 200 كلم، لكن الحمدالله سنكون متواجدين على خط النهاية".

وعبر العطية (50 عاما) عن إحباطه من القوانين التي تميّز سيارات ميني ذات الدفع الثنائي مقارنة مع سيارته الرباعية الدفع "حزين جداً. الإطار يختلف. لم يتطور إطارنا منذ 11 عاما، وإذا لم يتغير هذا الأمر العام المقبل سترونني على سيارة باغي".

ولا يزال العطية يتمسك بأمل وقوع بيترهانسل "سيّد دكار" في مشكلات لتقليص الفارق الكبير في الصدارة "المنافسة لم تنته لكننا نتحدث عن فارق كبير".

من جهته، قال بيترهانسل "هذه المرحلة الأكثر تعقيداً ومليئة بالحصى. لاحظنا ان النهار سيكون طويلا منذ البداية فقررنا عدم الهجوم والحفاظ على الإطارات".

تابع السائق البالغ 55 عاما "كانت مرحلة حقيقية من رالي دكار مثل الايام الماضية في افريقيا، حيث كانت الامور مرتبطة بالاستراتيجية وليس فقط السرعة. مجرد تكيّف السرعة مع ظروف المسار. بالطبع في هكذا ظروف لست سيئا ابدا".

وحل السعودي يزيد الراجحي (اوفردرايف تويوتا) رابعا في المرحلة بفارق 12:44 دقيقة عن بيترهانسل، والإماراتي خالد القاسمي (ابوظبي ريسينغ) ثامنا بفارق 19:40 د ليتقدم الى المركز السادس في الترتيب العام.

خروج برايس



وفي فئة الدراجات النارية، خرج ثاني الترتيب العام وبطل نسخة 2019 الاسترالي توبي برايس، بعد سقوطه وتعرضه لإصابة برأسه.

وأحرز لقب المرحلة الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا)، فيما تعرض شقيقه لوسيانو (هوسكفارنا) لحادث سقوط وإصابة برأسه أيضاً فتم نقله الى مستشفى في تبوك.

وفي ظل خروج برايس، وسع متصدر الترتيب العام التشيلي خوسيه كورنيخو الفارق في الصدارة الى أكثر من 11 دقيقة مع اقرب منافسيه بينافيديس.