بوتاس أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى

وهي المرة الرابعة التي ينطلق فيها بوتاس من المركز الأول هذا الموسم بعد 3 مرات متتالية في الصين وأذربيجان وإسبانيا (المراحل الثالثة والرابعة والخامسة)، والعاشرة في مسيرته الاحترافية.

كما أن فريقه مرسيدس سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة هذا الموسم وبثنائية سابعة أيضاً في الانطلاق.

وحقق بوتاس، المتوج في سباقي أستراليا وأذربيجان، أسرع لفة بزمن 1:25.093 دقيقة بفارق 0,006 ثانية عن زميله هاميلتون بطل العالم 5 مرات.

وعلق بوتاس الذي سينطلق للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية من المركز الأول في سيلفرستون، على تألقه في التجارب الرسمية مبتسماً "كنت جيداً حقاً ويذكرني ذلك بلماذا نفعل هذا"، مضيفاً "كنت قريباً جداً من لويس طوال عطلة نهاية الأسبوع وأنا سعيد جداً بتحقيقي لفة جيدة وانتزاعي المركز الأول في الانطلاق".

وكان بوتاس تألق خلال فترتي التجارب الحرة الجمعة بعدما سجل التوقيت الاجمالي الأسرع في الفترة الثانية (1:26,732 د).

من جهته، قال هاميلتون "تهانينا لفالتري - لقد قام بعمل جيد حقا. لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية ... ولكن هذا هو أفضل سباق جائزة كبرى هذا العام بسبب الطاقة التي يجلبها هذا الحشد الجماهيري وجميع هؤلاء الناس".