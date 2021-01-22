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رياضات ميكانيكية

بطولة العالم لموتو جي بي: موسم 2021 ينطلق بسباقين في قطر

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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية الجمعة أنّ موسم 2021 من بطولة العالم لفئة "موتو جي بي" سينطلق بسباقين في قطر في آذار/مارس ونيسان/أبريل المقبلين.

AFP

وتستضيف حلبة لوسيل السباقين الليليين في 28 آذار/مارس والرابع من نيسان/أبريل، على أن ينتقل بعدها الدراجون إلى حلبة ألغراف في جائزة البرتغال الكبرى في 18 من الشهر ذاته.

سيكون سباق البرتغال الثالث على الروزنامة التي تتألف من 19 سباقاً بعدما أرجئت جائزتي الأرجنتين والولايات المتحدة اللتين كان من المقرر اقامتهما في 11 و18 نيسان/أبريل إلى: "الربع الأخير من 2021" بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 

ويختتم الموسم في جائزة فالنسيا الكبرى في إسبانيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حيث ضمت الروزنامة خمسة سباقات إضافية عن عام 2020  الذي تأثر بالجائحة وتوج مع نهايته الإسباني جوان مير سائق سوزوكي بطلاً.

وتبدأ التجارب التحضيرية للموسم في لوسيل في الثالث والرابع من آذار/مارس.

موتو جي بي بطولة العالم للموتو جي بي
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