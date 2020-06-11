وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية والموتو جي بي "إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز/يوليو المقبل"، موضحين أنه "مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى"، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
بطولة العالم للموتو جي بي تنطلق في 19 يوليو
وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية والموتو جي بي "إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز/يوليو المقبل"، موضحين أنه "مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى"، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.