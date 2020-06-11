بطولة العالم للموتو جي بي تنطلق في 19 يوليو

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية والموتو جي بي "إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز/يوليو المقبل"، موضحين أنه "مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى"، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

