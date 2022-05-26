بطولة "إي سكوتر" تنقل إثارتها واستعراضها إلى جبال الألب

من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة سيون السويسرية المعروفة بطبيعتها الخلابة، تنتقل بطولة السكوتر الكهربائية "eSkootr Championship ™ (eSC)" في مرحلتها الثانية لنسختها الأولى، وذلك بعد انطلاقةٍ مثالية شدّت أنظار العالم إليها إثر سباقٍ تنافسي واستعراضي رائع على حلبةٍ مميّزة جداً.

الأمر عينه سيكون حاضراً أمام جبال الألب الشهيرة حيث سيتنافس الدراجون والدراجات الـ ٣٠ على مدار يومين على مسارٍ رُسم في قلب مدينة سيون التاريخية ويتألف من ١٨ منعطفاً على مسافة ٦٤٠ م، حيث سيخلق تحديّاً مثيراً لهم وايضاً متعة المشاهدة للحاضرين الذين توافدوا منذ اليوم الأول الى وسط المدينة للاطلاع على التحضيرات الخاصة بالسباق الذي سيكون منقولاً مباشرةً حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً عبر beIN SPORTS.

ومما لا شك فيه أن مدينة سيون تعدّ مكاناً مثالياً لتسويق استخدام الآليات الكهربائية الصغيرة للتنقّل في المدن وضواحيها، لما في الأمر فائدة كبيرة تجاه الحفاظ على بيئة أنظف وطبيعة أجمل.

ومع الوصول إلى سويسرا، ستكون كل الأنظار متّجهة نحو "إبن البلد" دراج فريق "بلاير ١" ماتيس نييرو الفائز بالسباق الافتتاحي في لندن بعد نهاية أسبوعٍ حماسية شهدت تنافساً قوياً بينه وبين دراج فريق "نيكو روش رايسينغ" البريطاني دان بروكس، ودراج فريق "كارلن" الهندي أنيش شيتي، قبل ان ينهي اللفات التسع للسباق الختامي في المركز الأول، حاصداً في الختام ٣٣ نقطة ليتصدّر البطولة بفارق نقطتين عن بروكس.

وبين نييرو والدراج السويسري الآخر جامييل غورشادي (هيلبيز رايسينغ)، تبدو الحماسة كبيرة في سويسرا قبل انطلاق الأدوار الاقصائية حيث يتوقّع ان ترتفع حدّة المنافسة بعد تعرّف الدراجين والدراجات أكثر على دراجاتهم، اضافةً الى السرعات المختلفة التي يفرضها المسار.

المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة "إي سكوتر" خليل بشير علّق قائلاً: "بعد الظهور الأول المثير لـ eSC في لندن في نهاية الأسبوع قبل الماضي، شعرنا بالفخر لتقديم رياضتنا الجديدة التي عكست نوعاً مختلفاً تماماً من السباقات، ولم يكن بوسعنا الانتظار لقدوم الجولة الثانية في سيون".

وتابع: "كانت الاستجابة لـ eSC هائلة في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن الجمهور يحب حقاً رؤية أبطالنا الجدد، وهم مجموعة متنوعة من أصحاب المواهب القادمين من خلفيات رياضية مختلفة يتسابقون بكل جديّة وإصرار وطموح".

وأضاف: "السلامة والاستدامة في صميم eSC ومن خلال الجولة الثانية من البطولة في مدينة سيون، نريد أن نظهر التزامنا بإنشاء مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش في جميع أنحاء العالم. ومع إقامة "مهرجان التحوّل الدولي" بالتزامن مع الحدث، ستُسلط الأضواء بقوة على ما هو مهم بالنسبة الينا أي رسالتنا البيئية".

وختم بشير: "ستقدّم المدينة السويسرية عرضاً مختلفاً تماماً عن ذاك الذي شهدناه في لندن، لذا نترقب أداء الدراجين والدراجات على هذا المسار الجديد، وانا أتوقّعها نهاية أسبوع حماسية أخرى من سباقات الإثارة".