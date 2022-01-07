بسبب سوء الأحوال الجوية .. توقف بعض المنافسات في رالي داكار من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 08:51 توقف منافسات فئتي الدراجات النارية والكوادز في رالي داكار بسبب سوء الأحوال الجوية. REUTERS رياضات ميكانيكية رالي داكار السابق هينك لاتيغان يفوز بالمرحلة الخ اقرأ التالي آخر الأحداث January 7, 2022 08:51 توقف بعض المنافسات في رالي داكار January 6, 2022 14:20 هينك لاتيغان يفوز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار January 5, 2022 15:47 العطية يحرز المرحلة الرابعة بعد عقوبة الراجحي January 4, 2022 13:12 الإسباني ساينز يحرز ثالث مراحل رالي داكار January 3, 2022 12:57 لوب يتصدر المرحلة الثانية من رالي داكار January 3, 2022 09:29 إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار الكلاسيكي January 2, 2022 14:04 العطية ينهي ثاني أيام رالي داكار متصدراً للمنافسات January 1, 2022 22:50 إصابة سائق فرنسي في رالي داكار January 1, 2022 20:15 محمد بن سليم في تصريح حصري لـ beIN SPORTS January 1, 2022 13:37 القطري العطية الأسرع في المرحلة التأهيلية