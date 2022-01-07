بسبب سوء الأحوال الجوية .. توقف بعض المنافسات في رالي داكار

من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 08:51 توقف منافسات فئتي الدراجات النارية والكوادز في رالي داكار بسبب سوء الأحوال الجوية.