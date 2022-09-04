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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
رياضات ميكانيكية

بانيايا يفوز بجائزة سان مارينو الكبرى

فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بجائزة سان مارينو الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي.

REUTERS

ونجح بانيايا دراج فريق دوكاتي والذي انطلق من المركز الأول في الحفاظ على صدارته حتى النهاية رغم المطاردة الشديدة من قبل مواطنه إينيا باستيانيني الذي أنهى السباق في المركز الثاني، فيما جاء الإسباني مافيريك فيناليس في المركز الثالث.. أما متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو فحل في المركز الخامس.. ويعد هذا الفوز هو الرابع توالياً لبانيايا الذي قلص الفارق مع كوارتارارو المتصدر إلى ثلاثين نقطة.
 

رياضات ميكانيكية جائزة سان مارينو فرانشيسكو بانيايا
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