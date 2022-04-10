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دوري أبطال آسيا
رياضات ميكانيكية

باستيانيني يتوج بلقب جائزة الأمريكيتين الكبرى

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أحرز درّاج دوكاتي-غريزيني الإيطالي إينيا باستيانيني لقب سباق جائزة الأميركيتين الكبرى في أوستن الأحد، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، مستعيداً صدارة فئة موتو جي بي.

Reuters

وتبوأ باستيانيني ترتيب الدراجين عقب تحقيق باكورة انتصاراته في عامه الثاني في الفئة الأولى في السباق الافتتاحي على حلبة لوسيل القطرية، لينتزع الصدارة من الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي أنهى السباق في أوستن في المركز الحادي عشر.

وتقدم الإيطالي ابن الـ 24 عاماً في الصدارة برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاسباني أليكس رينس (سوزوكي) الذي حلّ ثانياً في هذه المرحلة متأخراً بفارق 2.058 ثانيتين، و11 نقطة عن إسبارغارو.

وفي سباق اليوم، حلّ الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) ثالثاً، في حين وصل الاسباني الآخر المتوج بلقب موتو جي بي عام 2020 جوان مير (سوزوكي) والإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وأنهى بطل العالم السداسي الإسباني مارك ماركيس (هوندا) وحامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) السباق في المركزين السادس والسابع توالياً.

وتفوق باستيانيني بفضل سرعة دراجته في المقاطع المستقيمة الطويلة، حيث فاجأ في اللفة 16 الأسترالي ميلر الذي تخلى أيضاً عن مركزه الثاني لصالح رينس.
وتقام المرحلة الخامسة في البرتغال في 24 نيسان/أبريل الحالي. 
                  
ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة الأميركيتين الكبرى :

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 41:23.111 د.
2- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 2.058 ث.
3- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 2.312 ث.
4- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 3.975 ث.
5- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 6.045 ث. 
                  
ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم في موتو جي بي:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 61 نقطة
2- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) 56
3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 50
4- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 46
5- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 44
 

رياضات ميكانيكية
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