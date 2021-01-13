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الدوري الإسباني
رياضات ميكانيكية

انسحاب متصدر فئة الدراجات النارية كورنيخو من داكار

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اضطر التشيلي خوسيه ايغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من رالي دكار الصحراوي الأربعاء بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط بحسب ما أعلن المنظمون.

AFP

ووقع درّاج هوندا البالغ 26 عاما والملقب "ناتشو" بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح بإكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الأميركي ريكي برايبيك.

وبفوزه بالمرحلة، أشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الآخر المتصدر الجديد الأرجنتيني كيفن بينافيديس، اذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة. فيما تراجع كورنيخو الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ يوم الأحد بعد إحرازه لقب المرحلة الثامنة.
                  
                  
 

رالي داكار
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