انسحاب مارك ماركيث بعد تعرضه لكسر في إبهامه

قال فريقه هوندا في بيان: "انسحب مارك ماركيث من جائزة ألمانيا الكبرى... بعد تعرضه لحادث في المنعطف السابع خلال فترة الإحماء الصباحية".

بدا بطل العالم ست مرات مذهولاً تماماً. استغرق عدة دقائق للتعافي قبل أن يعود إلى المرآب.

غاب الإسباني (30 عاماً) عن ثلاثة سباقات في وقت سابق هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد بعد حادث سقوطه في افتتاح الموسم في البرتغال. كانت هذه الجراحة الخامسة منذ الحادث الذي تعرض له في إسبانيا عام 2020.

قال بداية الأحد إنه يريد المشاركة في السباق، إذ أفاد الفريق أن ماركيس "لديه كسر صغير جدًا في إبهام يده اليسرى. سيكون جاهزًا"، وذلك قبل أن يغيّر رأيه.

