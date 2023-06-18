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دوري الأمم الأوروبية
رياضات ميكانيكية

انسحاب مارك ماركيث بعد تعرضه لكسر في إبهامه

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انسحب الإسباني مارك ماركيث من سباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو "جي بي"، الاحد بعد تعرضه لكسر في إبهامه خلال حادث في الجولات الإحمائية صباحاً.

AFP

قال فريقه هوندا في بيان: "انسحب مارك ماركيث من جائزة ألمانيا الكبرى... بعد تعرضه لحادث في المنعطف السابع خلال فترة الإحماء الصباحية".

بدا بطل العالم ست مرات مذهولاً تماماً. استغرق عدة دقائق للتعافي قبل أن يعود إلى المرآب.

غاب الإسباني (30 عاماً) عن ثلاثة سباقات في وقت سابق هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد بعد حادث سقوطه في افتتاح الموسم في البرتغال. كانت هذه الجراحة الخامسة منذ الحادث الذي تعرض له في إسبانيا عام 2020.

قال بداية الأحد إنه يريد المشاركة في السباق، إذ أفاد الفريق أن ماركيس "لديه كسر صغير جدًا في إبهام يده اليسرى. سيكون جاهزًا"، وذلك قبل أن يغيّر رأيه.
 

رياضات ميكانيكية مارك ماركيث
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