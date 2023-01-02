القطري ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار من قبل beIN SPORTS January 2, 2023 15:25 فاز القطري ناصر العطية سائق تويوتا بالمرحلة الثانية من رالي داكار اليوم الأحد. AFP رالي داكار ناصر العطية السابق كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن اقرأ التالي - آخر الأحداث January 2, 2023 15:25 القطري العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار January 2, 2023 14:24 كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن رالي داكار January 1, 2023 14:15 ساينتث يفوز بأولى مراحل رالي داكار لفئة السيارات January 1, 2023 09:42 رالي داكار: نقل الدراج ساندرلاند إلى المستشفى December 31, 2022 11:33 العطية يطمح إلى الحفاظ على لقب رالي داكار December 12, 2022 22:09 قطر تستضيف بطولة العالم لسباقات التحمل للسيارات November 13, 2022 21:23 راسل يحرز جائزة البرازيل الكبرى وثنائية لمرسيدس November 12, 2022 22:01 جائزة البرازيل الكبرى: راسل أول المنطلقين November 9, 2022 20:15 بيع سيارة فيراري قادها شوماخر في مزاد بمبلغ قياسي November 8, 2022 18:42 هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية