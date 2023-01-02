القطري ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار

من قبل beIN SPORTS January 2, 2023 15:25 فاز القطري ناصر العطية سائق تويوتا بالمرحلة الثانية من رالي داكار اليوم الأحد.