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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

الفورمولا واحد تسجل أعلى نسبة إصابات بـ"كوفيد-19" عشية عودة الجمهور

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أبلغت بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة عن تسجيلها أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد هذا العام، وذلك عشية إقامة جائزة روسيا الكبرى بحضور المشجعين للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم المعدلة روزنامته بسبب تداعيات "كوفيد 19".

AFP

وكشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وإدارة الفورمولا واحد الجمعة عن سبع حالات إيجابية بعد إجراء 3256  اختباراً بين 18 و24 أيلول/سبتمبر.

وتجرى الاختبارات كل خمسة أيام على طواقم الفرق والسائقين وجميع موظفي الحلبة والعاملين في وسائل الإعلام.

وستكون المرحلة العاشرة من بطولة هذا الموسم الذي تأجل انطلاقه من آذار/مارس حتى تموز/يوليو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، أول سباق لهذا الموسم يقام بحضور الجمهور بعدما كشف مروجو السباق الروسي الذي تحتضنه حلبة سوتشي، أنهم باعوا 30 ألف تذكرة لسباق الأحد.

وتتخذ سبعة من فرق البطولة العشرة من بريطانيا مقراً لها، وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس هناك بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأجري 44000 اختبار خلال السباقات التسعة الأولى من موسم الفورمولا واحد، وبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية تسعة أشخاص وليس أكثر من اثنين في أسبوع واحد.

ويواجه بروتوكول الفقاعات الصارمة والفقاعات الفرعية وتقييد الحركة في ظلّ إرشادات صحية صارمة، أكبر اختبار له هذا الموسم في نهاية هذا الأسبوع بعدما أكدت روسيا 7212  حالة إيجابية جديدة الجمعة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1,136,048 بحسب صحيفة "موسكو تايمز".

جائزة روسيا الكبرى فورمولا واحد فيروس كورونا
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