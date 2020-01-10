الفرنسي بيترهانسل يحقق فوزه الثاني في رالي داكار

وتقدّم الفرنسي في نهاية المرحلة الممتدة على مسافة 830 كلم، بفارق 1:35 دقيقة عن الإسباني كارلوس ساينز (ميني) متصدر الترتيب العام، وحامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 3:22 دقيقة.

وبات الثلاثة، أي ساينز والعطية ثاني الترتيب العام وبيترهانسل الثالث، يتمتعون بفارق مريح عن بقية المنافسين بعد انقضاء نصف مراحل الرالي الصحراوي الأشهر عالمياً.

ووسّع ساينز الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 7:46 دقائق عن العطية الباحث عن رابع ألقابه في رالي دكار، و16:18 دقيقة عن بيترهانسل الثالث.

وسيخلد السائقون إلى الراحة السبت قبل خوض المرحلة السابعة نحو وادي الدواسر.

وفي فئة الدراجات النارية التي تعد مع السيارات من أبرز فئات الرالي، انتزع الأميركي ريكي برابيك (هوندا) الفوز الثاني له في دكار 2020، متقدما الإسباني خوان باريدا (هوندا) بفارق 1:34 دقيقة، والنمساوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) بفارق 2:45 دقيقة.

وعزز برابيك صدارته للترتيب العام بفارق 20:56 دقيقة عن التشيلي بابلو كوينتانيلا (هوسكفارنا)، مع تراجع حامل اللقب الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) إلى المركز الثالث بفارق 25:39 دقيقة عن المتصدر.

وقال الأميركي "كانت مرحلة طويلة (...) أول مرحلة على الرمال بنسبة مئة بالمئة"، مبديا سعادته للصدارة لكنه مع إقراره "نستحق بعض الراحة".