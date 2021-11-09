العطية يفوز بالمرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي

سائق تويوتا أنهى سباق المرحلة الثالثة التي امتدت لـ293 كيلومتراً عبر الكثبان الرملية الذهبية في المركز الأول، متقدماً على الأرجنتيني لوسيو ألفاريس والبولندي ياكوب شيغونسكي.

بهذا الفوز عزز القطري ناصر العطية صدارتَه للترتيب العام للرالي.