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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

العطية يفوز بالمرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي

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فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية كروس كانتري.

Reuters

سائق تويوتا أنهى سباق المرحلة الثالثة التي امتدت لـ293 كيلومتراً عبر الكثبان الرملية الذهبية في المركز الأول، متقدماً على الأرجنتيني لوسيو ألفاريس والبولندي ياكوب شيغونسكي.

بهذا الفوز عزز القطري ناصر العطية صدارتَه للترتيب العام للرالي.

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