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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
رياضات ميكانيكية

العطية يسيطر على صدارة رالي لبنان الدولي

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تصدر القطري ناصر صالح العطية السبت ترتيب رالي لبنان الدولي بنسخته الرابعة والأربعين، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، مع نهاية اليوم الثاني للمنافسات.

AFP

وانسحب صاحب الأرض حامل اللقب اللبناني روجيه فغالي عقب تعرضه لحادث أدى إلى انحراف سيارته عن المسار واستقرارها في منحدر بجانب الطريق.

وهذا التحول يمهد الطريق أما العطية، الفائز برالي داكار 4 مرات، ليتوج برالي لبنان للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019، مع اختتام المنافسات الأحد.

رقم قياسي للعطية 

وكان العطية حسم لقب الشرق الأوسط للمرة 18 في تاريخه (رقم قياسي) قبل انطلاق هذه الجولة، اذ يتصدر الترتيب العام برصيد 149 نقطة، وبفارق 78 نقطة أمام أقرب مطارديه العُماني عبد الله الرواحي المشارك على متن "سكودا فابيا رالي 2 إيفو" (71 نقطة) والذي اضطر بدوره للانسحاب إثر تعرضه لحادث.

وفاز العطية في ثلاث جولات من الأربع الماضية إذ حلّ أول في عُمان وقطر، وجاء في المركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي في رالي الكويت، ثم توج بلقب رالي الأردن للمرة 15 في مسيرته، محققاً بالتالي فوزه الـ81 في تاريخ بطولة الشرق الأوسط.  

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 478.83 كيلومتراً منها 286.53 كلم مراحل خاصة بالسرعة (10).
 

رياضات ميكانيكية رالي لبنان الدولي ناصر العطية
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