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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

العطية يحرز المرحلة الرابعة بعد عقوبة الراجحي

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أحرز السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) المركز الأول في المرحلة الرابعة من رالي دكار الأربعاء إثر عقوبة الدقيقتين التي انزلت بالسائق السعودي يزيد الراجحي (اوفردرايف تويوتا).

REUTERS

وكان الراجحي حسم المرحلة بعد أن اجتازها بـ3 ساعات و54 دقيقة، لكنه سرعان ما تعرض للعقوبة بسبب تخطيه معدل السرعة القانوني المسموح به ليتراجع إلى المركز الخامس.

وتقدم العطية على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، في حين جاء الاسباني كارلوس ساينز ثالثًا.

 

              
 

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