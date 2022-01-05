العطية يحرز المرحلة الرابعة بعد عقوبة الراجحي

وكان الراجحي حسم المرحلة بعد أن اجتازها بـ3 ساعات و54 دقيقة، لكنه سرعان ما تعرض للعقوبة بسبب تخطيه معدل السرعة القانوني المسموح به ليتراجع إلى المركز الخامس.

وتقدم العطية على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، في حين جاء الاسباني كارلوس ساينز ثالثًا.



