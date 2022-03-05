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الدوري الإنكليزي
رياضات ميكانيكية

الدراج مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى

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الدراج الإسباني خورخي مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى الجولة الأولى من بطولة العالم للموتو جي بي.

AFP
رياضات ميكانيكية جائزة قطر الكبرى
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