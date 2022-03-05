الدراج مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى

من قبل beIN SPORTS March 5, 2022 16:52 الدراج الإسباني خورخي مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى الجولة الأولى من بطولة العالم للموتو جي بي.