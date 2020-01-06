الجنوب إفريقي دو فيلييه بطل المرحلة الثانية في داكار

واجتاز المخضرم دو فيلييه (47 عاما) الذي دأب على المشاركة في أشهر رالي صحراوي في العالم، مسافة 401 كيلومتر بين الوجه ومدينة نيوم المستقبلية بزمن 3:37,20 ساعات، متقدما بفارق ثلاث دقائق و57 ثانية على الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا (ميني) الذي تصدر الترتيب العام أمام الاسباني كارلوس ساينز (ميني).

وفي مشاركته الأولى في رالي دكار، تعرض بطل العالم السابق لسباقات الفورمولا واحد الإسباني فرناندو ألونسو لأولى المشاكل الميكانيكية في سيارته عندما فقد إحدى عجلاتها.

وعلى رغم تمكنه من إكمال السباق بعد تبديل العجلة، خسر ألونسو ساعتين ونصف ساعة في السباق.

وفي فئة الدراجات، حسم البوتسواني روس برانش (كاي تي أم) المركز الأول في المرحلة الثانية ليحقق باكورة انتصاراته في هذا السباق.

وتقدم برانش بفارق دقيقة و24 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) الذي تصدر الترتيب العام في هذه الفئة.

وجاء ثالثا التشيلي بابلو كوينتالينا بفارق دقيقتين وثانتين عن برانش.

وتقام المرحلة الثالثة من الرالي الثلاثاء في مدينة نيوم بشكل دائري على مسافة 489 كلم، منها 404 كلم خاصة بالسرعة.