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الدوري الألماني
رياضات ميكانيكية

الإيطالي يانوني يطعن على عقوبة إيقافه أمام المحكمة الرياضية

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سيطعن الإيطالي أندريا يانوني على إيقافه 18 شهرا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا أمام محكمة التحكيم الرياضية.

AFP

سيطعن الإيطالي أندريا يانوني المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية على إيقافه 18 شهرا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا أمام محكمة التحكيم الرياضية لكن العقوبة قد يتم تغليظها حال نجاح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في طعنها على عقوبة الاتحاد الدولي.  

وفرض الاتحاد الدولي العقوبة على متسابق أبريليا بعد سقوطه في اختبار في سباق جائزة ماليزيا الكبرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.  

وسيستمر الايقاف حتى 16 يونيو/حزيران 2021.  

ويرتبط يانوني (30 عاما) بعقد مع أبريليا حتى نهاية 2020 ونفى ارتكاب أي مخالفة وقال إن المادة المزعومة ظهرت بعد تناوله لحوم ملوثة.  

وتقدم يانوني بطعن لإلغاء العقوبة بينما طلبت وادا تغليظ العقوبة إلى الايقاف أربع سنوات.  

وقالت المحكمة الرياضية في بيان "تم تحديد مواعيد تقديم الطعون. لم يتحدد حتى الآن موعد جلسة الاستماع".  

وانضم يانوني إلى أبريليا في 2018 وعانى لمجاراة زميله أليكس إسبارغارو في معظم فترات موسم 2019.  

ولم ينطلق موسم 2020 حتى الآن بسبب جائحة كورونا ويأمل المنظمون في عودة النشاط بسباق في خيريث في جنوب إسبانيا في 19 يوليو/تموز.  
              

أندريا يانوني
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