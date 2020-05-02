الإسباني مير يمدد عقده مع سوزوكي حتى 2022



وقال الفريق في بيان له: "يعد هذا الزوجي وحدة قوية وتنافسية لسوزوكي التي تتطلع إلى المستقبل وتهدف لتحقيق نتائج جيدة"، مضيفاً: "هذا الإعلان يضع عيناً على المستقبل ويثبت الثقة التي يضعها فريق سوزوكي في سائقه الشاب".

وخاض رينس (22 عاماً)، بطل العالم لسباقات "موتو 3" عام 2017، أول سباق له في فئة "موتو جي بي" عام 2019، واحتل المركز الثاني عشر في بطولة العالم.

وأسفر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء أو تأجيل العديد من السباقات ما أدى إلى ارجاء انطلاق بطولة العالم.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.