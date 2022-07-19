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تصفيات كأس العالم
رياضات ميكانيكية

الإسباني رينس يدافع عن ألوان فريق "هوندا-أل سي آر"

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وجد الدراج الإسباني أليكس رينس الفريق الذي سيدافع عن ألوانه الموسم المقبل من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، وذلك بتوقيعه مع هوندا-أل سي آر وفق ما أفاد الأخير الأحد.

AFP

ووجد رينس (26 عاماً) وزميله ومواطنه جوان مير بطل العالم لعام 2020 نفسيهما من دون فريق للموسم المقبل، بعدما قرر الصانع الياباني سوزوكي الانسحاب من البطولة في نهاية الموسم الحالي وذلك قبل أربعة أعوام من الوصول إلى نهاية عقده مع شركة "دورنا" المروّجة لبطولة العالم.

لكن الإسباني الفائز بثلاثة سباقات في الفئة الكبرى و15 في مجمل مسيرته (8 سباقات في فئة موتو 3 و4 في فئة موتو 2)، ضمن مقعده للموسم المقبل بانتقاله إلى الفريق الذي يديره الدراج الإيطالي السابق لوسيو تشيكينيلو مع دراجات بمواصفات مصنعية، ليحل بدلاً من مواطنه ألكيس ماركيس المنتقل الموسم المقبل الى فريق دوكاتي-غريزيني.

ويحتل رينس حالياً المركز التاسع في الترتيب العام مع بقاء تسع جولات على نهاية البطولة التي دخلت في العطلة الصيفية الممتدة حتى السابع من آب/أغسطس، موعد جائزة بريطانيا الكبرى.
 

رياضات ميكانيكية موتو جي بي
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