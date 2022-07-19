الإسباني رينس يدافع عن ألوان فريق "هوندا-أل سي آر"

ووجد رينس (26 عاماً) وزميله ومواطنه جوان مير بطل العالم لعام 2020 نفسيهما من دون فريق للموسم المقبل، بعدما قرر الصانع الياباني سوزوكي الانسحاب من البطولة في نهاية الموسم الحالي وذلك قبل أربعة أعوام من الوصول إلى نهاية عقده مع شركة "دورنا" المروّجة لبطولة العالم.

لكن الإسباني الفائز بثلاثة سباقات في الفئة الكبرى و15 في مجمل مسيرته (8 سباقات في فئة موتو 3 و4 في فئة موتو 2)، ضمن مقعده للموسم المقبل بانتقاله إلى الفريق الذي يديره الدراج الإيطالي السابق لوسيو تشيكينيلو مع دراجات بمواصفات مصنعية، ليحل بدلاً من مواطنه ألكيس ماركيس المنتقل الموسم المقبل الى فريق دوكاتي-غريزيني.

ويحتل رينس حالياً المركز التاسع في الترتيب العام مع بقاء تسع جولات على نهاية البطولة التي دخلت في العطلة الصيفية الممتدة حتى السابع من آب/أغسطس، موعد جائزة بريطانيا الكبرى.

