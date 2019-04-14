الإسباني رينس يحقق فوزه الأول وينهي هيمنة ماركيز

ووضع رينس الاحد حدا لهيمنة ماركيز (هوندا) على السباق في الأعوام الستة الأخيرة، وتحديداً منذ 2013، بعدما تعرض الاخير للسقوط في منتصف السباق (اللفة 12) عندما كان متصدراً بفارق 3 ثوان عن الإيطالي فالنتيو روسي (ياماها). وحاول النهوض مجددا لكنه سقط مرة ثانية فقرر الانسحاب.

وكان ماركيز انطلق من المركز الاول بعد أن سجل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية للعام السابع على التوالي.

ودافع الدراج الإسباني رينس عن صدارته بمواجهة ضغوطات "البروفسور" روسي، الذي فشل في تجاوزه في اللفات الاخيرة، فيما حلّ دراج "دوكاتي" الاسترالي جاك ميلر ثالثاً.

وتراجع ماركيز المتصدر السابق لترتيب الدراجين، الى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الجديد الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الذي حلّ رابعا في تكساس.

في فئة موتو2، كان المركز الاول من نصيب الدراج السويسري توماس لوثي (كاليكس)، بتقدمه على زميله الألماني مارسيل شروتر، المنطلق من المركز الاول، وعلى الإسباني خورخي نافارو (سبيد آب).

وهو الفوز الثالث عشر للسويسري لوثي في هذه الفئة.

وتعرض الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس)، الفائز بالجولتين الاوليين، للسقوط فور الانطلاقة، لكنه حافظ على صدارة ترتيب الدراجين متقدما بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه لوثي الذي تقدم للمركز الثاني.

في فئة موتو3، فرض الدراج الإسباني آرون كانيت (كاي تي أم) نفسه بعد 17 لفة أمام مواطنه خاومي ماسيا، والإيطالي أندريا مينيو، في ثلاثية لـ "كاي تي أم" في قمة الترتيب.

وحقق كانيت البالغ 19 عاما الفوز الرابع في مسيرته، بعدما كان انطلق من المركز السادس.

وأفاد كانيت من سقوط الياباني تاتسوكي سوزوكي قبل 5 لفات من النهاية، ليجتاز خط النهاية في المركز الأوّل.

ورأى الدراج الإسباني الذي فرض نفسه للمرة الاولى على متن دراجة "كاي تي أم" منذ انضمامه إلى الحظيرة السابقة للأسطورة الإيطالي ماكس بياجي، "نجحنا في سباق مثالي من الناحية الاستراتيجية".

في المقابل، لم يحالف الحظ المتصدر السابق لترتيب الدراجين قبل هذه المرحلة الياباني كايتو توبا (هوندا) الذي تعرض للسقوط بعد 8 لفات.

وسمح المركز الثاني لماسيا بتصدر الترتيب برصيد 45 نقطة، متساوياً مع كانيت في المركز الثاني.

- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو جي بي:

1. الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) 41.45:499 دقيقة

2. الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 0.462 ثانية

3. الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 8.454 ث

4.الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 9.420 ث

5.الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) بفارق 18.021 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. دوفيتسيوزو 54 نقطة

2. روسي 51

3. رينس 49

4. ماركيز 45

5.الإيطالي دانيلو بتروتشي 30



- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 2:

1. السويسري توماس لوثي (كاليكس) 39.11:508 دقيقة

2. الألماني مارسيل شروتر (كاليكس) بفارق 2.532 ثانية

3. الإسباني خورخي نافارو (سبيد آب) بفارق 3.836 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. بالداساري 50 نقطة

2. شروتر 47

3. لوتي 45



- ترتيب الثلاثة الأوائل في فئة موتو 3:

1. آرون كانيت (كاي تي أم) 39.06.761 دقيقة

2. الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي أم) بفارق 0.909 ثانية

3. الإيطالي أندريا مينيو (كاي تي أم) بفارق 1.077 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1. ماسيا 45 نقطة

2. كاني 45

3. الإيطالي لورنتسو دالا بورتا (هوندا) 32