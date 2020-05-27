الأسترالي ميلر سينضم للفريق الرسمي لدوكاتي في العام المقبل

وميلر البالغ من العمر 25 عاماً، متعاقد حاليا مع فريق براماك دوكاتي غير المرتبط بالشركة المصنعة.

وسيكون ميلر ثالث أسترالي يقود للفريق الرسمي لدوكاتي بعد تروي بايليس وكيسي ستونر الذي سبق له التتويج بلقب البطولة مرتين.

واحتل ميلر المركز الثامن إجمالا في نهاية الموسم الماضي للبطولة بعد صعوده لمنصة التتويج خمس مرات.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في ظل استمرار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال كلاوديو دومنيكالي الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي الإيطالية ”منذ انضمامه لفريق براماك لسباقات الدراجات النارية تطور أداء جاك بصورة منتظمة وأثبت أنه واحد من أسرع السائقين وأكثرهم موهبة في البطولة“.

ويقود للفريق الرسمي لدوكاتي حاليا الإيطاليان أندريا دوفيتسيوزو ودانيلو بيتروتشي.