"إي سكوتر" تصنع التاريخ بتتويج أنثوي في سباق سويسرا

الإيطالية سارة كابريني صنعت الحدث على حلبة الشوارع المميّزة في وسط مدينة سيون السويسرية عندما أحرزت المركز الأول بعد يومين من المنافسات القوية بين الدراجين من الجنسين، الذين بدوا أنهم اعتادوا أكثر على دراجاتهم عقب السباق الافتتاحي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، فأمتعوا الحضور على مسافة ٦٤٠ م للمسار المؤلف من ١٨ منعطفاً سريعاً حيث كان من الصعب توقّع هوية المتأهلين الى النهائي.

وبالفعل تمكنت متسابقة فريق "هيلبيز رايسينغ" من تصدّر السباق مع انطلاقه لتحافظ على الصدارة حتى نهايته لفاته، متقدّمةً بفارق ٥ ثوانٍ على الفرنسي أيمار فرناي (رايسينغ سيتيزنس) الذي جاء ثانياً، بينما ذهب المركز الثالث الى الاسباني مارك لونا (مورفي سكوترز).

انجاز كابريني كان رائعاً لأكثر من سبب، أوّلاً لأنها تفوّقت على "صاحب الأرض" السويسري ماتيس نييرو الفائز بالسباق الافتتاحي، وثانياً لأنها دخلت الى السباق الأخير وهي تملك ١٢ ثانية فقط من "قوة التعزيز" (Power Boost)، مقابل ٤٠ ثانية للونا الذي كان قد تفوّق عليها في الدورين ربع ونصف النهائي، لكنها استفادت من خطأ في القيادة ارتكبه في اللفة الرابعة، لتذهب الى تحقيق انتصارٍ استثنائي أكدت من خلاله انه يمكن للإناث المنافسة على المراكز الأولى في هذه الرياضة الجديدة التي تحمل اكثر من رسالة سامية، منها تعزيز المساواة بين الجنسين، وايضاً التشجيع على استخدام وسائل التنقّل الصغيرة للمسافات القصيرة للحفاظ على بيئة أفضل والتأكيد على أهمية الاستدامة وتأثيرها الايجابي على مستقبل كوكب الأرض.

الفوز الذي حققته كابريني في عاصمة جبال الألب، أحدث ضجةً كبيرة وسط حضورٍ جماهيري غفير حول الحلبة التي رُسمت خصيصاً للحدث حيث تجاوز عدد الحضور الـ ١٠ آلاف متفرج في اليوم الواحد، فتقدّمت الى المركز الرابع على لائحة الترتيب العام بالتساوي مع دراج فريق "نيكو روش رايسينغ" البريطاني دان بروكس، ولكلٍّ منهما ٤٣ نقطة، بينما انتقلت الصدارة الى دراج "كارلن" الهندي أنيش شيتي الذي حلّ رابعاً ليرفع رصيده الى ٥٢ نقطة، متقدّماً على فيرناي (٤٧)، والخائب الأكبر في هذه الجولة اي نييرو (فريق بلاير ١) بعدما فشل في بلوغ النهائي ليتراجع الى المركز الثالث على لائحة الترتيب العام بـ ٤٥ نقطة. أما على صعيد الفرق، فقد تصدّر "كارلن" ايضاً بفارق ١١ نقطة عن "نيكو روش".

ومع اختتام هذه الجولة التي نُقلت مباشرةً على الهواء الى أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، ستبدأ الفرق الـ ١٠ في الاستعداد للمعركة المقبلة التي ستقام في ١٥ و١٦ تموز/يوليو المقبل في ايطاليا، حيث سيُعمل على انشاء حلبةٍ آمنة وموجِّهة للرأي العام حول كيفية الاستفادة من وسائل النقل غير التقليدية في المدن والضواحي والعمل على استخدامها بشكلٍ اكبر لما في الأمر افادة للمصلحة العامة.