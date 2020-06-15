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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

إمكانية استئناف بطولة العالم للراليات في سبتمبر

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أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جون تود الإثنين أن بطولة العالم للراليات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، "تدرس العديد من السيناريوهات لاستئناف المنافسة في أيلول/سبتمبر المقبل.

AFP

إوقال تود الذي افتتح سلسلة من المؤتمرات المباشرة على الأنترنت التي ينظمها الاتحاد الدولي حول مستقبل رياضة السيارات "بطولة العالم للراليات تدرس العديد من السيناريوهات لاستئنافها في أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إعادة برمجة الراليات المؤجلة من أجل ضمان أفضل الفرص لاستكمال موسم 2020".

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن عدد هذه المراحل وتواريخها والدول المضيفة لها في وقت لاحق.

وأقيمت حتى الآن ثلاث مراحل من بطولة العالم في الفترة بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس الماضيين، ويتصدر الفرنسي سباستيان أوجييه (تويوتا) صدارة الترتيب العام.

وفي الوقت الحالي، لا تزال 3 راليات مقررة في موعدها ويتعلق الأمر بتركيا (24-27 أيلول/سبتمبر) وألمانيا (15-18 تشرين الأول/أكتوبر) واليابان (19-22 تشرين الثاني/نوفمبر).
                  
                  
                  
 

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