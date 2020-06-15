إمكانية استئناف بطولة العالم للراليات في سبتمبر

إوقال تود الذي افتتح سلسلة من المؤتمرات المباشرة على الأنترنت التي ينظمها الاتحاد الدولي حول مستقبل رياضة السيارات "بطولة العالم للراليات تدرس العديد من السيناريوهات لاستئنافها في أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إعادة برمجة الراليات المؤجلة من أجل ضمان أفضل الفرص لاستكمال موسم 2020".

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن عدد هذه المراحل وتواريخها والدول المضيفة لها في وقت لاحق.

وأقيمت حتى الآن ثلاث مراحل من بطولة العالم في الفترة بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس الماضيين، ويتصدر الفرنسي سباستيان أوجييه (تويوتا) صدارة الترتيب العام.

وفي الوقت الحالي، لا تزال 3 راليات مقررة في موعدها ويتعلق الأمر بتركيا (24-27 أيلول/سبتمبر) وألمانيا (15-18 تشرين الأول/أكتوبر) واليابان (19-22 تشرين الثاني/نوفمبر).







